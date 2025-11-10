El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta en favor del soterramiento y contra las pantallas acústicas del pasado jueves. Lucía Burón Cabrero-Ical

El Ayuntamiento presenta un requerimiento oficial para que se anule el proyecto de pantallas acústicas

Se ha remitido a Adif un requerimiento previo a la vía judicial para que suspenda la instalación de un nuevo cerramiento las vías del tren

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:49

Comenta

La batalla del Ayuntamiento de Palencia contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por la defensa del soterramiento se afianza en un nuevo frente, que ... se encuentra ya a las puertas de abrirse camino en el ámbito judicial. Falta solo un paso más para que sean los tribunales quienes tengan que decidir sobre el proyecto de la empresa ferroviaria de instalar pantallas acústicas a lo largo del trazado de las vías del tren en la capital palentina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  3. 3 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  4. 4 Adiós a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española, reconocido con el Premio Príncipe de Asturias
  5. 5

    La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola
  6. 6

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  7. 7

    Personas sin recursos alquilan trasteros como vivienda para evitar «el peligro» de dormir en la calle
  8. 8

    Se desprende el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana
  9. 9

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  10. 10 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento presenta un requerimiento oficial para que se anule el proyecto de pantallas acústicas

El Ayuntamiento presenta un requerimiento oficial para que se anule el proyecto de pantallas acústicas