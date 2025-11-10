El Ayuntamiento presenta un requerimiento oficial para que se anule el proyecto de pantallas acústicas

La batalla del Ayuntamiento de Palencia contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por la defensa del soterramiento se afianza en un nuevo frente, que ... se encuentra ya a las puertas de abrirse camino en el ámbito judicial. Falta solo un paso más para que sean los tribunales quienes tengan que decidir sobre el proyecto de la empresa ferroviaria de instalar pantallas acústicas a lo largo del trazado de las vías del tren en la capital palentina.

En un proceso similar al seguido contra el llamado salto del carnero en la zona norte de la ciudad (se trata en realidad del primer tramo del Ave a Cantabria), el Ayuntamiento ha remitido un requerimiento entre administraciones públicas al Administrador Ferroviario para que suspenda de forma definitiva su proyecto de instalar esas pantallas acústicas y si no hay respuesta positivo por parte de Adif, el Consistorio llevará el caso a los tribunales, al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, como también acabó pasando con las obras de la alta velocidad a Cantabria.

El paralelismo es evidente. Los pasos que está siguiendo el Ayuntamiento son los mismos y el trasfondo del asunto coincide, la decisión de Adif de ejecutar obras en Palencia encaminadas a garantizar la llegada y el paso por la ciudad de los trenes de alta velocidad, pero esquivando el cumplimiento del modelo de integración ferroviaria que recoge el estudio informativo aprobado por el Ministerio de Transportes (entonces Fomento) en el año 2010, que se inclinaba como una solución posible por el soterramiento de las vías.

Porque si ese salto del carnero del primer tramo del Ave no es compatible con el diseño planificado para el soterramiento en la zona norte de la ciudad, tampoco lo es la instalación de pantallas acústicas, encaminadas a insonorizar el paso de los trenes, a lo largo de toda la ciudad. Porque, tal y como han explicado la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, si se entierran las vías del tren, tal y como se establece en el estudio informativo de 2010 para la integración ferroviaria en la capital palentina, la instalación de pantallas acústicas es totalmente innecesaria, dado que el ruido emitido por los trenes quedaría anulado al circular por un túnel.

De esta forma, el Ayuntamiento de Palencia remitió el pasado día 5 un requerimiento oficial a Adif para que suspenda por completo o se anule el proyecto de instalación de pantallas protectoras auditivas en la ciudad de Palencia, además de otro proyecto complementario que también está pendiente de ejecución correspondiente a la mejora del cerramiento del vallado de las vías del tren en la capital palentina.

Este requerimiento es una actuación previa a la presentación de un recurso judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Adif dispone de un mes de plazo para contesta al Consistorio y en el caso de que la respuesta sea negativa a la pretensión municipal o se opte por no contestar, la alcaldesa ha mostrado su compromiso de defender los intereses de la ciudad de Palencia mediante la vía judicial.

La defensa jurídica del Ayuntamiento vuelve a basarse, como en el procedimiento del salto del carnero, en la incompatibilidad del proyecto de obras de Adif con los estudios informativos del soterramiento (el de 2010 y otro posterior, de 2018, aprobado para el proyecto general del Ave a Cantabria). Pero también se basan en las vulneraciones por parte de la empresa ferroviaria en las actuaciones administrativas correspondientes a este proyecto concreto de las pantallas acústicas.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, ha explicado que en marzo de 2022, cuando Adif pidió al Ayuntamiento que se pronunciase con respecto a este proyecto de las pantallas acústicas remitió un documento informativo, pero no el proyecto constructivo, tal y como marca la ley. Posteriormente, en 2023, cuando se modificó esa actuación, Adif informó al Consistorio, pero no remitió ningún tipo de documentación, cuando tendría la obligación de haber remitido ese proyecto constructivo. Ante estas circunstancias, el Ayuntamiento no llegó a contestar a Adif. Asimismo, Álvaro Bilbao ha manifestado que al conocerse la licitación de las obras a través de la Plataforma de Contratación de las Administraciones Públicas también se solicitó a la empresa ferroviaria un copia definitiva de ese proyecto constructivo, sin que haya existido respuesta alguna, a pesar de que la normativa exigen que la administración competente en materia de urbanismo debe estar informada.

Ante la falta de respuesta y tras diversas reuniones personales de los responsables del Ayuntamiento con los de la empresa Adif, los servicios técnicos del Consistorio comenzaron la elaboración del requerimiento entre administraciones, que finalmente se presentó el pasado miércoles. Según ha explicado Bilbao, la argumentación jurídica del Ayuntamiento se basa fundamentalmente en el incumplimiento con las especificaciones del soterramiento que figuran en los estudios informativos de 2010 y 2018. Además, también se utiliza el argumento de la ausencia de comunicación del proyecto constructivo al Ayuntamiento. El concejal señaló que Adif no puede escudarse en el silencio administrativa del Consistorio, dado que no se le remitió toda la información tal y como figura en la normativa.

Asimismo, desde el Consistorio se argumenta que la ley autonómica de prevención ambiental establece que las obras de cerramiento, como son las de este caso, con pantallas acústicas, están sujetas a tramitación ambiental simplificada y Adif no ha realizado esta actuación de forma previa a la aprobación del proyecto. También, desde el ámbito ambiental, el Ayuntamiento recuerda que la intervención ocupa un zona con riesgo de inundabilidad, ya que se corresponde con la afección del arroyo de Villalobón. Esto exige una autorización preceptiva de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) con la que no se cuenta.

Álvaro Bilbao concreto que si Adif no suspende el proyecto y anula la instalación de estos nuevos cerramientos, el Ayuntamiento procederá presentar una reclamación conforme a la ley de jurisdicción contencioso administrativa, como ya hizo con el proyecto del salto del carnero en el primer tramo del Ave a Cantabria. «En el caso de que veamos que Adif no que no quiere llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y tengamos que ir a ese contencioso, este Ayuntamiento utilizará todos los medios que tiene para defenderse, incluido si es necesario una petición cautelar para que no se pongan esas pantallas, al menos hasta que se dirima la pieza principal», manifestó el edil, quien, también mostró su confianza en que no la obra no arranque de forma urgente. El edil recordó que la empresa contratada para la instalación dispone aún de más de un año de plazo y que además, en la zona sur de la ciudad, se está ejecutando otra obra de mejora de la infraestructura ferroviaria que implica colocar una pantallas de protección contra accidentes que se superponen en el mismo lugar que las pantallas acústicas, con lo que no tendría sentido ejecutar los dos proyectos a la vez.

Por su parte, la alcaldesa, Miriam Andrés, insistió en que a pesar del requerimiento y de un posible contencioso administrativo, las vías de negociación directa con Adif siguen abiertas. La regidora señaló que ya se han mantenido hasta tres encuentros con responsables de Adif para abordar este problema y que el Ayuntamiento de Palencia ha planteado incluso propuestas alternativas que no supongan una grave afección visual para la ciudad. «Nosotros queremos que no se pongan las pantallas. Si al final un juez decide que tiene que ponerlas o Adif hace caso omiso y se empiezan a poner y esto no lo salva la justicia tampoco, pues tendremos que iniciar ese procedimiento de ver qué tipo de pantallas pueden ser menos dañinas para el impacto visual. Pero es que eso ahora mismo no lo contemplamos. Ahora mismo estamos en lo que ha dicho el concejal de Urbanismo, declarar la nulidad de ese proyecto», insistió la alcaldesa, quien agradeció a la sociedad civil palentina las movilizaciones para defender los intereses de la ciudad y también el apoyo expreso de los 25 concejales que forman parte de la corporación municipal.