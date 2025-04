David Pérez y Paula Rodríguez vencen en el II Trail Virgen de la Vega

Las calles y senderos de Melgar de Yuso se han llenado este sábado por segundo año consecutivo de deporte y naturaleza con motivo de la ... celebración del II Trail Virgen de la Vega. Esta cita fue la segunda prueba puntuable para el Palencia Trail Series 2025, circuito coordinado por la Diputación de Palencia. La prueba reunió a más de un centenar de participantes entre sus tres modalidades programadas. El trail largo de 18 kilómetros, el trail corto de 6 kilómetros y la marcha no competitiva sobre esa misma distancia. Los triunfadores de la mañana fueron David Pérez y Paula Rodríguez, ganadores de la prueba reina. En cuanto a la distancia corta, la victoria fue para Álvaro Rodríguez y Alicia Diago.

El pistoletazo de salida tuvo lugar a las 11:00 horas junto al Ayuntamiento de Melgar de Yuso. Una salida conjunta desde el punto de salida y meta de todos los participantes de las tres modalidades del Trail. En la prueba estrella, el trail largo, el triunfo se decidió por escasos segundos. La emoción logró trasladarse desde la lucha por los senderos hasta el último tramo de la prueba, ya en las calles de la localidad palentina. David Pérez Arija, que corría en casa, se alzó con la victoria tras completar el exigente recorrido, en 1:14.25, superando en un vibrante final a Andrés Acebo Moreno (1:14.28). El tercer peldaño del podio fue para Adrián Martín Sánchez, que cruzó la meta en 1:15.05.

«Venía con mucha fatiga esta semana de entrenamientos. Mi pico de forma lo tengo la próxima semana para competir en Fuente Álamo el Campeonato de España. Andrés me lo ha puesto muy difícil, al final he podido aguantar con él pese a torcerme el tobillo y apretar en el sprint final donde sabía que era superior. No sé si podré competir en otro Trail del circuito por el tema de cuadrar fechas, pero es un auténtico placer correr en Palencia y ver como los pueblos se vuelcan con estas pruebas», señalaba David Pérez Arija tras alzarse con el triunfo.

En categoría femenina, la emoción no fue tanta en cuanto a la lucha por el triunfo. Paula Rodríguez Valles dominó la carrera con un registro de 1:36.46, aventajando a Lorena Campomar (1:39.24) y a María Estrada Esteban (1:39.42), que completaron las posiciones de podio en una carrera igualmente reñida, en este caso con mayor disputa en la llegada a meta en la lucha por el segundo puesto.

«Durante la prueba estuve junto a mi pareja, es cierto que no veía a otras chicas. Salí primera y no encontramos a ninguna rival durante la prueba. Es cierto que la carrera ha sido algo dura, porque me gusta más el sube y baja, dado que hago más triatlón. Estaré en Dueñas y espero volver a ganar como el pasado año», afirmaba Paula Rodríguez Valles después de cruzar la línea de meta.

El trail corto dejó también buenas actuaciones. En la clasificación masculina, la lucha por la victoria presentó gran emoción en el último tramo por las calles de Melgar de Yuso.

Álvaro Rodríguez Renedo se hizo con la victoria parando el crono en 29:39, seguido de Alberto Cepeda Pérez (29:46), y Santiago Quirce Lorenzo (31:05) completó el podio. En la prueba femenina, el triunfo estuvo claro desde prácticamente el pistoletazo de salida dada la superioridad de Alicia Diego. La corredora palentina arrasó por completo en su categoría (31:04), además de terminar tercera en la clasificación general total. El podio femenino lo completaron Natalia Gómez González (36:46) e Inma Velázquez Hernández (37:23).

Tras la entrega de premios, que se celebró junto al Ayuntamiento de la localidad, todos los participantes y acompañantes disfrutaron de una degustación de paella popular, cerrando una jornada marcada por el deporte, la convivencia y el buen ambiente.

El circuito Palencia Trail Series 2025 continuará el próximo 4 de mayo en Dueñas, con la celebración del Sendero Trail Botijosport, tercera cita de un calendario que sigue ganando adeptos y consolidando su espacio entre las mejores competiciones de trail running a nivel regional.