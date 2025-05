David García Catalina y Alicia Diago se imponen en la XI Carrera de San Telmo

Ni la lluvia pudo frenar las ganas de correr por una buena causa. La XI Carrera Popular y Solidaria de San Telmo volvió a convertir ... Frómista en un ejemplo de unión, solidaridad y compromiso, con más de 1.100 corredores inscritos y una recaudación aproximada de 6.850 euros que irán íntegramente destinados a Cocemfe Castilla y León, entidad que agrupa a más de 11.000 personas con discapacidad física y orgánica en la comunidad.

La jornada, celebrada dentro del programa festivo de San Telmo, contó con un total de 1.142 dorsales, de los cuales 190 fueron para las categorías infantiles y 952 para mayores, en un circuito urbano de 4,5 kilómetros por las calles del municipio, idéntico al recorrido de la tradicional procesión de El Ole.

En lo puramente deportivo, la lucha por la victoria, como es costumbre en esta carrera, estuvo muy disputada hasta prácticamente la línea de meta. El trío de cabeza formado por David García Catalina, Gonzalo Cantero y Juan Pajares lideró la prueba desde el pistoletazo inicial. Tras una última vuelta muy igualada, David García Catalina fue el vencedor absoluto de la prueba, seguido de Gonzalo Cantero y Juan Pajares en la categoría masculina.

«El día no era el más apetecible posible, hemos tenido mala suerte en ese aspecto porque al final es una carrera solidaria en favor de una asociación y lo que interesa es contar con la mayor participación posible. Respecto a la prueba, he dejado hacer a mis rivales porque estoy con un plan de entrenamiento y he intentado correr lo menos posible. En la última vuelta he apretado un poco más, sin desgastarme mucho, y he terminado a tope para conseguir la victoria. Participar en estas pruebas es algo diferente y creo que todos tenemos que contribuir a acercar más el atletismo a este tipo de pruebas para que sigan consolidándose», aseguró David García Catalina tras volver a proclamarse vencedor de la prueba.

En féminas, la emoción brilló por su ausencia por culpa de la gran superioridad de Alicia Diago. La palentina se alzó con el triunfo con una sólida carrera donde apenas tuvo rival, afrontando la totalidad del recorrido en solitario. La segunda posición fue para Leyre Fraile y la tercera, para Natalia Fernández.

«La temperatura ha sido muy buena, la pena ha sido la lluvia antes de empezar. Hemos tenido más andarines que corredores, por lo que íbamos con algo de cuidado. En estas carreras tan cortas apenas te da tiempo a gestionar. No te juegas el pan, el ambiente es más festivo y se disfruta mucho más de participar. Era mi primera vez en esta carrera de Frómista y me he divertido mucho, aunque es verdad que se me ha hecho corta», expresó Alicia Diago en línea de meta.

Pese a que la mañana amaneció lluviosa y con previsiones poco alentadoras, la participación volvió a ser masiva. «La organización y la prueba han sido un éxito otro año más. Ha sido una pena por el tiempo, hemos tenido mucha suerte con la participación pese a cómo ha amanecido. La lluvia en Palencia ha tirado para atrás a mucha gente. Valoramos mucho la solidaridad de la gente del pueblo y de todos los que se acercan de diferentes lugares, como León o Valladolid. Hemos superado un año más los mil dorsales, que es una cifra increíble y sabemos que superar la cifra del año pasado será muy complicado», señaló Paco Villameriel, organizador de la prueba.

La satisfacción fue compartida también por Cocemfe Castilla y León, entidad beneficiaria de la recaudación, que quiso agradecer de forma especial el gesto solidario. «Este año celebramos nuestro vigésimo aniversario y ha supuesto una gran ilusión que Corriendo por Palencia haya pensado en nosotros para colaborar en esta carrera. El dinero irá destinado a todos los proyectos que Cocemfe Castilla y León desarrolla en el medio rural de Palencia. Como asociación también hemos participado con usuarios nuestros, que han realizado el recorrido caminando y con una 'joëlette' (silla de ruedas adaptada) para que una persona con movilidad reducida también participase en la actividad», afirmó Asunción Elorduy, gerente de la entidad.

La carrera no fue el único atractivo de la jornada. La cita se completó con música en directo, sorteos y una paellada, creando un ambiente festivo y de convivencia. Especialmente emotiva fue la participación infantil después de la carrera de los mayores, con más de 190 niños que recibieron regalos y obsequios al cruzar la meta.