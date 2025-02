«Tenemos que dar facilidades al que tenga una misión empresarial, eso es crear riqueza»

Se define como un humanista en la jungla digital. El director empresarial Javier Cantera, natural de Saldaña, es uno de los mejores ejemplos de liderazgo e innovación a nivel nacional. Impulsor de la Plataforma de Directivos y Empresarios de Palencia y del renacer del Ateneo ... de Palencia, el jueves impartió una conferencia sobre las siete habilidades necesarias para la empleabilidad de los jóvenes.

Cantera explicó cómo en la nueva era de la Inteligencia Artificial (IA) emergen nuevas competencias requeridas por las empresas para sus profesionales y cómo la educación académica todavía no se ha adaptado a pasar de una visión experta a una más creativa, ya que todo el conocimiento explícito estará en la IA.

El impulsor de la Plataforma de Directivos y Empresarios de Palencia, autor de más de veinte libros profesionales de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos, también repasó la situación en la que se encuentra Palencia, la fuga de talento joven hacia grandes viveros de innovación como Madrid o Barcelona y la unión de fuerzas que son necesarias para retener este talento en la capital palentina, que lleva años viviendo un éxodo de nuevas generaciones.

–¿Hasta qué punto la Inteligencia Artificial (IA) puede ser una amenaza para los jóvenes y para su empleabilidad en una ciudad como Palencia?

–Hay que pensar que la Inteligencia Artificial no viene solo para grandes ciudades, sino que nos va a cambiar a todos. Se va a poder ser un gran agricultor con IA, por lo que esta no es una solución empresarial, es una solución profesional. El día de mañana, en cualquier puesto que se tenga, en cualquier función autónoma, el tener y el pensar que la IA es tu ayuda y es tu potenciador competencial es una gran filosofía.

–¿Está habiendo un éxodo juvenil en ciudades como esta?

–Desde la Plataforma de Directivos y Empresarios Palentinos que dirijo estamos luchando para que la gente emprendedora en Palencia y con ideas propia pueda ser mentorizada y que sus ideas fructifiquen aquí. Hoy en día, la tecnología nos da la enorme capacidad de deslocalizar el talento y tenerlo en cualquier sitio. Hay que pensar en una visión de negocio que pueda ser estable a muchos mundos.

–¿Se pretende que Palencia no se convierta en una ciudad para mayores?

–El objetivo es que sea una ciudad multigeneracional y que los jóvenes tengan la capacidad de crear su propia empresa aquí. Para eso tenemos que hacer que el carácter castellano sea un poco más arriesgado. Yo siempre digo que me puse a crear una empresa con 19 años y ahora tengo 64 y he estado toda mi vida creando empresas, creando nuevos ámbitos. Ser empresario es un elemento, para mí, claramente ilusionante. Y tenemos que facilitarle las cosas a todo aquel palentino que tenga una misión empresarial porque eso es crear riqueza, crear riqueza dentro del entorno. Lo que tenemos que formar es gente que tenga esa capacidad de resiliencia, de aguantar, de gestionar y de ser claramente empleador utilizando la tecnología. Sin tecnología hoy en día nadie puede expresar su talento.

–¿Qué necesita la ciudad para crear este clima de innovación?

–Si no tenemos viveza cultural, cualquier intento de atraer talento de fuera, de coger e inscribir aquí gente que quiera trabajar y hacer que el propio talento interno no se vaya, sino que se germine aquí, se nos va a ir. Porque la cultura es lo que genera claramente las raíces para que las cosas se queden. Y eso es también la idea del Ateneo de Palencia.

–Echando la vista atrás, después de estos 40 años, ¿qué consejo le daría a un joven empresario o a una persona que no sepa si poner en marcha su idea y arriesgarse?

–Lo primero, pasión. Si no tienes pasión, no vas a ir a ningún sitio. Segundo, hoy en día todo se necesita hacer con un elemento tecnológico. Pero lo más importante es el ser humano. Una persona es un fin en sí mismo. Si no tienes ese mensaje humanista metido en tu cabeza, nunca vas a ser un buen empresario. Y obviamente, si tienes humanismo y mente espacial, puedes hacer lo que te dé la gana en un mundo tan global, con tantas oportunidades y con tantas cosas que se pueden crear. Y esa es mi ilusión.

–Después de toda su trayectoria, ¿le queda algún reto por afrontar?

–Tengo una experiencia de más de 40 y además la viveza de un becario. ¡Soy un becario senior! ¡Qué suerte tengo en la vida! Es el mejor puesto. Tengo muchísimos retos. Tengo la capacidad de ser, en este momento, hijo, marido, padre y abuelo. Cosas que en la vida ilusionan. Con esa suerte que tengo en la vida, lo más interesante es vivir y disfrutar. Soy un disfrutón de la vida, es lo mejor que hay para poder ser feliz.