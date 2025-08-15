Las danzas realzan la ofrenda a la Virgen en Autilla del Pino Las mujeres protagonizan la ofrenda floral en esta fiesta del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción

El Norte Palencia Viernes, 15 de agosto 2025, 19:46

Autilla del Pino ha celebrado este 15 de agosto una jornada de hondo calado religioso y comunitario con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María por el Papa Pío XII. La devoción mariana en Autilla hunde sus raíces en siglos de historia: entre los siglos XVI y XIX, la Cofradía de la Asunción desempeñó un papel central en la vida local, regentando el Hospital de Beneficencia de la Asunción para atender a enfermos y necesitados.

La jornada de este viernes en este municipio de Palencia comenzó a las 13:30 horas con un pasacalles que reunió a vecinos y visitantes. La comitiva, encabezada por los caballeros y damas de este año, aportó solemnidad y continuidad a una celebración que se transmite de generación en generación. El cortejo se dirigió al templo parroquial para la misa, en la que se recordó el significado teológico de la Asunción y su proyección en la vida creyente de la comunidad.

A la salida de la eucaristía, el Grupo de Danzas y Paloteo de Autilla del Pino se unió a la celebración. Sus coreografías, ejecutadas con precisión y respeto, marcaron el ritmo de un recorrido por las calles del municipio que volvió a reunir a todo el vecindario. El itinerario concluyó nuevamente en la iglesia. En el interior del templo se desarrolló la procesión floral, protagonizada por las mujeres de Autilla del Pino, quienes depositaron sus ramos a los pies de la imagen mariana como signo de amor y gratitud.

Uno de los momentos más esperados fue el paso de los fieles bajo el manto de la Virgen, tradición que simboliza la protección materna y el refugio espiritual. Bajo su manto, los devotos se encomiendan a la Virgen y piden su intercesión. Como una madre que acoge a sus hijos, la patrona protege a quienes cruzan bajo su amparo, ya sea al entrar o salir del templo.

En plena temporada estival, la localidad vive sus fiestas patronales con un programa extenso, participativo y marcado por la riqueza de su patrimonio inmaterial y sus hondas tradiciones.