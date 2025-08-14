Emoción, tradición y un aniversario muy especial en Autilla del Pino

Concierto de Álvaro Rejas en el mirador de Autilla del Pino.

Autilla del Pino se viste de gala para celebrar sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción, una cita que este año se tiñe de un significado especial: se cumplen 75 años de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María por el Papa Pío XII en 1950. La fecha, de profundo arraigo religioso, se convertirá en el eje central de un programa festivo que combina devoción, música, gastronomía y actividades para todas las edades.

La programación ha arrancado con actividades culturales y deportivas previas: exposiciones en el Museo Agrícola y Etnográfico, una muestra fotográfica de la Asociación Juvenil Autillana y la tercera edición de 'Atardeceres en el Mirador', con los conciertos ya celebrados del multiinstrumentista César Tejero y el guitarrista flamenco Álvaro Reja, y la próxima cita, el 18, con el dúo folk de Carlos Soto & Miguel Abad.

El 14 de agosto se vivirá el ambiente de vísperas con la decoración de calles, reparto de pañuelos y detalles a peñistas. El pregón correrá a cargo de Avelino Rodríguez Aguado y a continuación se proclamará a Ainara Seco, Irene Paredes, Álvaro Abril, Darío Rodríguez, Carmen Nebreda, Lucia Hierro y Mario Cuenca como caballeros y damas infantiles y juveniles. Momentos después será el turno del chupinazo, pasacalles con charanga, reparto de huevos cocidos y vino, e inauguración de peñas. La noche concluirá con la verbena de la discomóvil Oasis.

El 15 de agosto, jornada central, comenzará con pasacalles de dulzaineros y la Solemne Misa y Procesión en honor a la patrona, con ofrenda floral y el paso de los desfiles por el manto de la Virgen como homenaje al 75 aniversario del dogma. El grupo local de Danzantes de Paloteo y los Dulzaineros acompañarán a las autoridades, peñas y vecinos en este acto emblemático.

La tarde será de puertas abiertas en el museo, con actividades como aguapark y fiesta de la espuma, campeonatos de bolos y concursos entre peñistas. La jornada cerrará con una pancetada popular y la música de la discomóvil Euphoria.

El 16 de agosto traerá pasacalles peñistas, encierros ecológicos, una gran paellada solidaria, el concurso Master Chef Rural, con Víctor Carranza, un concierto de Jaleo y Sabor y bingo popular. Por la noche, concurso de disfraces y verbena con Non Stop.

El 17 de agosto, los más pequeños disfrutarán de un almuerzo infantil, mientras que el resto podrá participar en campeonatos de futbolín, tanga y rana, además de pintar sobre el suelo. No faltarán la sardinada popular y un tributo musical organizado por Sara Bureba.

Fin de fiesta

El 18 de agosto pondrá el broche final con la comida popular de patatas a la riojana, misa por los mayores y autillanos ausentes, carrera pedestre, homenaje teatral a los mayores, entrega de premios, chocolatada y fuegos artificiales.

Más allá de la música, las charangas y las verbenas, la alcaldesa, María del Rosario Díez, recuerda que las fiestas son «un espacio para el encuentro con nuestras costumbres y para la nostalgia por quienes nos faltan». Estos días las calles, plazas y terrazas se llenarán de vecinos y forasteros compartiendo risas, música y tradiciones.

La regidora invita a autillanos, vecinos y visitantes a disfrutar «en hermandad» de estos días grandes, agradeciendo la implicación de hosteleros, peñas, asociaciones y voluntarios que «con su esfuerzo e irrepetible espíritu festivo», hacen posible unas fiestas variadas y adaptadas a todas las edades. «Es momento de bailar, cantar y reír, de hacer un paréntesis en la rutina diaria; en definitiva, de pasarlo bien».

PROGRAMA

Jueves, 14 de agosto:

10:00 h. Decoración de las calles del municipio.

13:00 h. Reparto de pañuelos y detalles a los peñistas y Asociación Mujeres.

14:00 h. Autilla Sonora I, Vermú torero con el Fury.

18:00 h. Carcajamagica.

20:00 h. Concurso Desfile Photocall.

21:00 h. Pregón de fiestas. Proclamación de Caballeros y Damas. Entrega de escarapelas y chupinazo.

22:00 h. Reparto de huevos cocidos y vino. Entrega de los pañuelos de fiestas.

23:59 h. Discomóvil Oasis.

Viernes, 15 de agosto:

12:30 h Pasacalles.

13:00 h. Misa y procesión con la ofrenda floral y el paso de los desfiles por el manto de la Virgen con motivo de los 75 años de la proclamación del dogma de la Asunción.

18:00 a 21:00 h. Día de puertas abiertas en el Museo Agrícola y Etnográfico.

17:00 h. Aguapark-super park y fiesta de la espuma.

18:30 h. Campeonato bolos.

20:00 h. Pasacalles.

20:30 h. Pancetada.

22:30 h. Juegos entre peñistas.

23:59 h. Discomóvil Euphoria.

Sábado, 16 de agosto:

08:00 h. Pasacalles.

12:00 h. Encierros ecológicos.

14:30 h. Paellada.

18:00 h. Master chef rural a cargo de Víctor Carranza.

21:00 h. Concierto de Jaleo y Sabor.

22:45 h. Bingo popular.

23:30 h. Concurso de disfraces.

23:59 h. Discomóvil Non Stop.

Domingo, 17 de agosto:

12:00 h. Almuerzo infantil.

13:00 h. Misa dominical.

14:00 h. Autilla Sonora II.

17:00 h. Campeonato de futbolín.

18:00 a 21:00 h. Día de puertas abiertas en el Museo Agrícola y Etnográfico.

18:00 h. Pinta y decora sobre el suelo.

18:30 h. Campeonato de bolos.

19:00 h. Campeonato de tanga y rana.

20:30 h. Sardinada.

22:00 h. Tributo musical.

Lunes, 18 de agosto:

14:30 h. Comida popular.

18:30 h. Misa por nuestros mayores y autillanos ausentes.

19:00 h. Carrera pedestre.

20:00 h. Homenaje a nuestros mayores, 'Lo que el Conde Esconde', Grupo Zarabanda-Teatro Eslabón.

20:30 h. Autilla Sonora III. Atardecer musical en el mirador, con Carlo Soto & Miguel Abad.

23:00 h. Entrega de premios y trofeos.

23:45 h. Chocolatada.

23:50 h. Fuegos y traca fin de fiestas.