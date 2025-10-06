Cruz Roja extiende a Saldaña la campaña para localizar familias de acogida Los voluntarios de la organización benéfica instalarán en la plaza del Ayuntamiento una habitacion infantil simulada para captar la atención de los interesados

El Norte Palencia Lunes, 6 de octubre 2025, 17:49

Cruz Roja instalará este martes, 7 de octubre, una simulación de habitación infantil en la plaza del Ayuntamiento de Saldaña, en el marco de una campaña que quiere desarrollar por toda la provincia de Palencia para fomentar el acogimiento familiar. Además de facilitar información a las personas interesadas y difundir el mensaje de que en Castilla y León hay un número importante de niños y adolescentes que, por diversas circunstancias, no pueden ser cuidados por su familia de origen y se encuentran tutelados por el Sistema de Protección a la Infancia.

En este sentido, también se pretende poner el foco en el número de menores que crecen en centros de protección a la infancia, enfatizando en la necesidad imperante de contar con gran diversidad de familias que de forma voluntaria y solidaria puedan ofrecer su hogar seguro, estable y afectuoso de forma temporal para acoger, acompañar y dar respuesta a las necesidades de atención y cuidados que presentan.

Esta actividad de calle forma parte de la campaña 'El acogimiento familiar cambias vidas, ¿me haces un hueco en la tuya?', que hace un llamamiento en la búsqueda de familias de acogida y estancias temporales. Se trata de una acción coordinada por la Junta de Castilla y León y Cruz Roja. Esta campaña se presentó el pasado mes de febrero en la capital palentina, y ya ha pasado por las localidades de Aguilar de Campoo Grijota, Guardo, Paredes de Nava, Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato.

El objetivo de esta actividad es visibilizar el Servicio de Acogimiento Familiar y el Servicio de Estancias Temporales de la Junta de Castilla y León, mediante la sensibilización a la población general, dando a conocer la realidad de la infancia y la adolescencia que ha estado expuesta a situaciones de desprotección social.

«En Castilla y León hay niños, niñas y adolescentes que precisan de un contexto familiar alternativo al de origen que permita de forma temporal su desarrollo integral, acompañado y atendido las necesidades que se dan en cada etapa del crecimiento. En ese sentido, la evidencia científica avala el derecho de todo niño o niña a crecer en un contexto familiar cuando en el contexto familiar de origen no es posible, siendo una responsabilidad de nuestra sociedad y de las políticas públicas dotar de experiencias de buen trato a la infancia», afirman desde Cruz Roja.