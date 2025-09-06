Cruz Roja busca por la provincia familias de acogida para menores La campaña de la Junta, que pretende dar respuesta a la desprotección social, llega este lunes a Grijota y el jueves a Paredes

Cruz Roja instalará este lunes 8 de septiembre una simulación de habitación infantil en la Plaza la Llana, de Grijota, en su recorrido por la provincia de la campaña de acogimiento familiar. Además de facilitar información a las personas interesadas y difundir el mensaje de que, en Castilla y León hay un número importante de niños, niñas y adolescentes que, por diversas circunstancias, no pueden ser cuidados por su familia de origen y se encuentran tutelados por el Sistema de Protección a la Infancia, también se pretende poner el foco en el número de menores que crecen en centros de protección a la infancia, enfatizando en la necesidad imperante de contar con gran diversidad de familias que de forma voluntaria y solidaria puedan ofrecer su hogar seguro, estable y afectuoso de forma temporal para acoger, acompañar y dar respuesta a las necesidades de atención y cuidados que presentan.

Esta actividad de calle forma parte de la campaña 'El acogimiento familiar cambia vidas, ¿me haces un hueco en la tuya?', que alza la voz para buscar familias de acogida y estancias temporales con esta acción de la Junta de Castilla y León y puesta en marcha por Cruz Roja, entidad colaboradora de ambos servicios. Esta campaña se presentó el pasado mes de febrero en la capital palentina, y ya ha pasado por las localidades de Aguilar de Campoo, -Guardo, Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato. Además, el jueves 11 de septiembre estará en la Plaza del Ayuntamiento de Paredes de Nava de 10h a 14 horas, continuando así su recorrido por la provincia de Palencia.

El objetivo de esta actividad es visibilizar el Servicio de Acogimiento Familiar y el Servicio de Estancias Temporales de la Junta de Castilla y León, mediante la sensibilización a la población general, dando a conocer la realidad de la infancia y la adolescencia que ha estado expuesta a situaciones de desprotección social.

En Castilla y León hay niños, niñas y adolescentes que precisan de un contexto familiar alternativo al de origen que permita de forma temporal su desarrollo integral, acompañado y atendido las necesidades que se dan en cada etapa del crecimiento. En ese sentido, la evidencia científica avala el derecho de todo niño o niña a crecer en un contexto familiar cuando en el contexto familiar de origen no es posible, siendo una responsabilidad de nuestra sociedad y de las políticas públicas dotar de experiencias de buen trato a la infancia, recalca la Junta.

El Servicio de Acogimiento Familiar es una solución alternativa familiar y se dirige a posibilitar que los niños, niñas y adolescentes, que por diversas circunstancias no pueden ser cuidados por su familia de origen y son tutelados por el Sistema de Protección a la Infancia, puedan ejercer su derecho a crecer en un entorno familiar estable, seguro y protector durante un tiempo determinado.

Mientras que el Servicio de Estancias Temporales trata de dar respuesta, ofreciendo una alternativa familiar durante periodos concretos, a los niños, niñas y adolescentes a partir de 6 años que se encuentran en acogimiento residencial o en acogimiento en familia extensa. De este modo, se pretende proporcionar vínculos afectivos seguros y referentes adultos positivos, aumentando la red de apoyo de los niños, niñas y adolescentes con nuevas relaciones vinculares.

Cruz Roja, como entidad colaboradora del Servicio de Acogimiento Familiar de la Junta de Castilla y León desde el 1989, se encarga de sensibilizar, difundir, informar, valorar a las familias y proporcionar apoyo y acompañamiento profesional con el fin de garantizar el cuidado, atención y cobertura de todas las necesidades de los niños, niñas y adolescentes durante el tiempo que conviven con la familia de acogida.

La organización hace un llamamiento a personas interesadas en ofrecer sus hogares para cuidar de estas personas menores de edad hasta que su situación se resuelva, pudiendo convertirse en una posibilidad y oportunidad fundamental para que se desarrollen de forma integral y puedan asumir los retos que supone la vida adulta.