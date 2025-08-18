El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Humo en la sierra de Brañosera tras las labores de extinción del fuego detectado en la noche del domingo.

Humo en la sierra de Brañosera tras las labores de extinción del fuego detectado en la noche del domingo. El Norte

Controlado el fuego en el Golobar tras una noche de trabajo y esfuerzo

El incendio provocado por un rayo en la noche del domingo en la sierra de Brañosera ha contado para su extinción con helicópteros que cogen agua de la piscina de Barruelo

Nuria Estalayo

Nuria Estalayo

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:43

El incendio provocado por un rayo en la noche del domingo en la sierra de Brañosera, limítrofe con Cantabria y cercana al Golobar, ya está ... siendo controlado tras toda la noche de esfuerzo de varios efectivos llegados de Palencia y Cantabria, así como el trabajo de varios voluntarios y administraciones, con efectivos tanto del ayuntamiento de Brañosera y Barruelo como de algunos municipios cántabros.

