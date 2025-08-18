Controlado el fuego en el Golobar tras una noche de trabajo y esfuerzo

El incendio provocado por un rayo en la noche del domingo en la sierra de Brañosera, limítrofe con Cantabria y cercana al Golobar, ya está ... siendo controlado tras toda la noche de esfuerzo de varios efectivos llegados de Palencia y Cantabria, así como el trabajo de varios voluntarios y administraciones, con efectivos tanto del ayuntamiento de Brañosera y Barruelo como de algunos municipios cántabros.

Según se señala en el parte de las 10.00 horas de la mañana de hoy lunes en la página informativa de la Junta de Castilla y León sobre incendios forestales, el incendio sigue activo, aunque las autoridades de la zona lo califican como «prácticamente controlado».

Desde el inicio del fuego que se situó a las 21.00 horas del domingo, la actuación fue rápida, así como la llegada de los bomberos. En el incendio participaron durante la noche tres autobombas, una cuadrilla de tierra, bomberos de la Diputación de Palencia, ayudados asimismo por un convoy llegado de Cantabria.

Aunque durante la noche se llegó a visualizar una gran extensión cubierta por el fuego, en la mañana de hoy lunes solo se distingue una amplia zona de humareda en la zona devastada por las llamas. En las labores de extinción ha colaborado el apoyo aéreo. Los helicópteros recogen agua de la piscina de Barruelo de Santullán, que permanecerá cerrada al público a lo largo de la jornada de este lunes.