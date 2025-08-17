Un rayo provoca otro incendio en la Montaña Palentina

Con la mirada puesta en Guardo y su comarca, afectadas por el incendio de Canalejas de León, un nuevo susto azota a la provincia de ... Palencia. La zona de El Golobar, en el municipio de Brañosera, ha registrado un incendio sobre las 21 horas de este domingo, y todo apunta a que se ha debido a un rayo, ya la provincia está registrando en las últimas horas varias tormentas secas pero con aparato eléctrico.

El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán ha indicado en sus redes sociales que el fuego se debe a un rayo caído en la zona, a la vez que ha anunciado que rápidamente acudían los bomberos.

Ampliar El fuego en el Golobar.

El fuego ya aparece en el listado de incendios de la provincia de Palencia la plataforma web de la Junta de Castilla y León, en la que permanece en primer lugar el de Resoba, originado hace una semana y aún activo en nivel IGR1. También figura como controlado el originado el viernes en Polvorosa de Valdavia.

El fuego que afecta a la comarca de Guardo y que ha arrasado San Pedro de Cansoles no aparece en el listado de la provincia de Palencia de la Junta de Castilla y León, ya que su origen está en León.