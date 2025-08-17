El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fuego, visible desde la carretera, a los pies del Golobar.

Un rayo provoca otro incendio en la Montaña Palentina

El Golobar, en el municipio de Brañosera, ha registrado un fuego a las 21 horas de este domingo que aún no ha sido controlado

Nuria Estalayo

Nuria Estalayo

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:03

Con la mirada puesta en Guardo y su comarca, afectadas por el incendio de Canalejas de León, un nuevo susto azota a la provincia de ... Palencia. La zona de El Golobar, en el municipio de Brañosera, ha registrado un incendio sobre las 21 horas de este domingo, y todo apunta a que se ha debido a un rayo, ya la provincia está registrando en las últimas horas varias tormentas secas pero con aparato eléctrico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  2. 2

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  3. 3 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  4. 4 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  5. 5

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  6. 6

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  7. 7

    Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza
  8. 8

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  9. 9

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  10. 10

    Amallah, con permiso del Real Valladolid, se ausenta del partido para viajar a Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un rayo provoca otro incendio en la Montaña Palentina

Un rayo provoca otro incendio en la Montaña Palentina