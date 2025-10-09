Los contenedores azules se sustituirán por diseños de carga lateral antes de fin de año

La acumulación papel y cartón en el exterior de los contenedores de color azul se ha convertido en uno de los principales problemas de ornato ... de la ciudad de Palencia en los últimos años. El negligente servicio que ofrecía la anterior empresa contratada por el Ayuntamiento, unido al ingente volumen de paquetería que genera en la actualidad cualquier domicilio, ha ido generando en los últimos tiempos un grave problema que todavía sigue pendiente de resolver en la capital palentina.

Aunque la empresa ha cambiado y desde mediados de agosto el servicio lo ha asumido la UTE FCC-Acciona, concesionaria del aseo urbano, la acumulación de cajas de cartón en el exterior de los contenedores aún puede detectarse en numerosos puntos de la ciudad. Sin embargo, la situación ha mejorado desde el cambio de contrato, dado que la nueva empresa recoge de forma diaria los contenedores azules y un segundo camión acompaña a la grúa principal para que se retiren los residuos que se acumulan en el exterior.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Palencia se insiste en que buena parte del problema radica en la falta de civismo de los propios ciudadanos, ya que, según explicó el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, en el último pleno, «uno de cada dos contenedores de papel y cartón que presentan acumulación de cajas y residuos en el exterior se encuentran al 60% de su capacidad. Es decir, el ciudadano no ha hecho el esfuerzo de arrojar esas cajas al interior del contenedor y ha decidido dejarlas tiradas en la calle».

Ante este problema, la empresa de limpieza, consciente de la dificultad que supone arrojar muchos de los cartones a los contenedores actuales por la estrechez de sus bocas, ha decidido sustituir todos los de color azul por otros nuevos de carga lateral, similares a los amarillos reservados para los envases. Los contenedores ya se han encargado y se irán colocando a lo largo de las próximas semanas, con el fin de que antes de fin de año se haya completado la distribución por toda la ciudad. «Van a ser más cómodos para el usuario porque tendrán la boca más grande y también vamos a poder ser más ágiles con la recogida, puesto que al ser de carga lateral será más rápida y disponemos de más camiones adecuados a este sistema», explica la jefa de Servicio de la empresa de limpieza, Silvia Pérez.