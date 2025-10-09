El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Contenedor azul repleto de cartones en la calle Pedro Romero. J. M. D.
Palencia

Los contenedores azules se sustituirán por diseños de carga lateral antes de fin de año

El Ayuntamiento lamenta que uno de cada dos recipientes que acumulan cartones en el exterior se encuentran a la mitad de su capacidad

José María Díaz

Palencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 06:54

La acumulación papel y cartón en el exterior de los contenedores de color azul se ha convertido en uno de los principales problemas de ornato ... de la ciudad de Palencia en los últimos años. El negligente servicio que ofrecía la anterior empresa contratada por el Ayuntamiento, unido al ingente volumen de paquetería que genera en la actualidad cualquier domicilio, ha ido generando en los últimos tiempos un grave problema que todavía sigue pendiente de resolver en la capital palentina.

