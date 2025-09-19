Construcciones Lesmes recibe el Premio Trayectoria de la Confederación de Empresarios

El Norte Palencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:22 Comenta Compartir

La patronal palentina CEOE Empresas ha otorgado su X Premio Trayectoria Empresarial a la mercantil Construcciones Lesmes, en reconocimiento a sus más de cuatro décadas de trabajo, crecimiento y contribución al desarrollo económico de la provincia. La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 26 de noviembre, en una ceremonia que celebrará la trayectoria de esta empresa familiar que, según recuerda la organización empresarial, se ha convertido en un referente del sector de la construcción en Palencia y Castilla y León.

La historia de Construcciones Lesmes comenzó en los años 80, en plena crisis del sector de la construcción en España. Fue entonces cuando los hermanos Marcelino y Miguel Lesmes tomaron la valiente decisión de abandonar su empleo para crear su propia empresa, apostando por el emprendimiento en uno de los momentos más complicados para el sector. Lo que comenzó como pequeños trabajos de construcción y reformas para particulares en Palencia y localidades cercanas, se ha convertido en la actualidad en una empresa sólida y reconocida. Sus responsables aseguran que el secreto de su éxito ha residido en su filosofía de trabajo basada en la calidad, el trato cercano con el cliente y el carácter familiar que sigue siendo su sello de identidad.

A lo largo de los años, la empresa fue incorporando a más miembros de la familia Lesmes. Primero se sumó Faustino, reforzando el carácter familiar del proyecto, y posteriormente Luis, cuya incorporación supuso un nuevo impulso que permitió ampliar tanto la plantilla como el abanico de servicios ofrecidos. Esta diversificación llevó a Construcciones Lesmes a expandir su actividad desde las reformas y construcción de viviendas hacia el ámbito industrial y de mantenimiento, ganándose la confianza de empresas de gran relevancia en la zona como Inmapa, Gerepal, Nutrexpa o Esmena.

Desde la CEOE se destaca que «la compañía ha mantenido siempre un firme compromiso con el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de calidad y seguridad, apostando por la formación continua de todos sus empleados para garantizar altos niveles de profesionalidad y el escrupuloso respeto a las regulaciones técnicas del sector».

Actualmente, Construcciones Lesmes está bajo la dirección de Rubén y Elena Lesmes, representantes de la segunda generación familiar, quienes afrontan los nuevos retos del sector, «manteniendo viva la esencia y los valores que inspiraron a los fundadores: trabajo bien hecho, seriedad y compromiso con el cliente».

El X Premio Trayectoria Empresarial de CEOE Palencia reconoce no solo los más de 40 años de actividad de Construcciones Lesmes, sino también su contribución al desarrollo económico de la provincia, su capacidad de adaptación y crecimiento, y su papel como ejemplo de empresa familiar exitosa que ha sabido evolucionar y consolidarse en un sector tan competitivo como el de la construcción.

La ceremonia de entrega, que tendrá lugar el 26 de noviembre, «será una oportunidad para celebrar la trayectoria de una empresa que ha sabido convertir los retos en oportunidades y que continúa siendo un referente de calidad y profesionalidad en Palencia y Castilla y León», según explica la patronal palentina.

El acto de entrega del X Premio Trayectoria Empresarial finalizará con un almuerzo en el que participarán destacados empresarios, representantes políticos y figuras relevantes del ámbito social de Palencia. Este encuentro ofrecerá un marco ideal para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de los vínculos entre los diferentes sectores que impulsan el desarrollo económico y social de la provincia. El X Premio Trayectoria Empresarial está patrocinado por CEOE Empresas de Palencia, el Banco Sabadell y Redmediaria Seguros.

