Los arquitectos construyen con ideas, referencias y figuras que dejan huella en su manera de proyectar. En clave palentina, este arte ha sido tratado dentro ... del marco del Ciclo de Arquitectos Palentinos organizado por el Ateneo de Palencia. El primero en participar en esta serie de ponencias ha sido José Antonio González Delgado, arquitecto de la Diputación de Palencia, cuya labor se ha centrado en la conservación del patrimonio arquitectónico y el urbanismo de la provincia. Con una amplia experiencia en rehabilitación y gestión del entorno construido, su trabajo combina el respeto por la historia con las necesidades del presente.

-Como ateneísta, ¿qué supone el Ateneo para Palencia?

-Es una forma de acercar la cultura a la gente y me parece que es una idea muy positiva. Dan a conocer muchas iniciativas culturales, donde también enmarcan a la arquitectura.

-¿Los arquitectos palentinos tienen buen reconocimiento o se trata de un mundo que no distingue entre provincias?

-Es un trabajo que no entiende mucho de provincias. Los arquitectos trabajamos en lo que podemos y cómo podemos. Ha habido épocas mejores y peores, y la actual no es que sea maravillosa.

-¿Existen cada vez más requisitos para la construcción?

-Sí, es una realidad. La sociedad evoluciona y nos vamos volviendo un poco locos en cuanto a normativas. De todo tipo, desde urbanísticas a edificación. Hace muchos años, hacer un proyecto era una cosa de cien folios y ahora es una cosa de mil folios. Es una diferencia muy notable. Cada vez las exigencias son mayores, se nos exige estar a nivel europeo de muchas cosas, las cuestiones medioambientales o energéticas. Son cosas que influyen mucho y cada vez complican más el trabajo.

-¿Qué importancia tiene para usted la conservación de los edificios históricos?

-Creo que siempre hay que apostar por la conservación de edificios porque es parte de nuestra historia y si no lo defendemos, perdemos algo nuestro. Esos edificios del pasado nos dicen lo que fuimos y también lo que vamos a ser. Creo que hay que apostar por la conservación de monumentos y edificios protegidos. Normalmente, están a cargo de los planeamientos generales municipales y son ellos los que los deben defender, y creo que en general, se está consiguiendo conservar.

-Un compañero suyo criticaba hace unos días la falta de concursos públicos en Palencia, ¿coincide en dicha crítica?

-No estoy demasiado puesto en esta posibilidad y como funcionario no opto a concursar. Desconozco un poco cómo está esta situación y no sé hasta qué punto cuantos concursos pueden existir en este momento.

-Y en cuanto a falta de oportunidades, ¿cree que Palencia pierde talento joven en la arquitectura por este factor?

-Mi opinión en general sobre la ciudad no es muy positiva respecto al punto económico. Mucha gente tiene que emigrar de todas las profesiones porque las oportunidades que ofrece la ciudad no son muchas. La arquitectura está limitada, pero también en medicina o derecho. Ha cambiado mucho la situación desde cuando yo era joven a la situación actual.

-Como arquitecto de Diputación, ¿Se ha parado a pensar que el futuro habrá muchas obras con su sello?

-Tampoco te paras tanto a pensarlo. Uno hace lo que puede e intentando hacer las cosas lo más dignas posibles, pero siempre sin pensar en eso. No te paras a pensar en el futuro. Es cierto que, con el paso de los años, sí te das cuenta de todos los edificios en los que has ido trabajando.

-De las obras en las que ha trabajado, ¿cuáles destacaría por encima del resto?

-En general, todas las obras en las que he participado tienen un cariño especial. En la Cueva de los Franceses, en los arreglos de los castillos de Diputación como el de Fuentes de Valdepero o el de Monzón. También la que estamos haciendo ahora de la Escuela de Enfermería o los parques de bomberos. Todas nos gustan y lo intentamos hacer lo mejor que podemos.

-En una anterior entrevista admitió que le hubiese gustado diseñar el instituto de Herrera, ¿qué otro edificio le hubiese gustado proyectar?

-No tengo nada en la cabeza siendo sincero. Me gustaría diseñar cualquier edificio, cada uno es individual, como las personas. Son seres orgánicos y todos son diferentes. Hechos en el pasado, me hubiese gustado trabajar en alguna de las maravillas que hay por el mundo como el Crown Hall, de Mies van der Rohe. Son obras magníficas que uno siempre mira con gran admiración.

-Defina sus obras, ¿qué plan están desarrollando en la nueva Escuela de Enfermería?

-Estamos planteando el reformar el antiguo edificio que originalmente fue la casa de expósitos, que luego fue en una parte Escuela de Enfermería. Es un edificio bastante grande y lo estamos reformando íntegro por dentro para dar cabida a dos usos docentes, la Escuela y la Uned. Aprovechamos las cualidades del edificio antiguo e introducimos nuevos elementos que creemos que son respetuosos con la obra original. Añadimos y paliamos los pequeños defectos, porque no se adecuan bien al uso docente que pretendemos.

-¿En qué consisten los parques de bomberos de Aguilar y Saldaña?

-Dos iniciativas de la Diputación para cubrir necesidades. Son parques de nivel dos, que puedan dar respuesta en pocos minutos. Son dos edificios de nueva planta, aisladas y que se realizan con un lenguaje actual. Con algo más de arquitectura moderna. Se sigue la tipología de un parque de bomberos, con una parte de oficinas y otra zona destinada a la guarda de vehículos y maquinaria. Se conjugan los dos, pretendiendo dar una idea de continuidad, de cómo se enlazan ambas partes.

-¿Cuál es el planteamiento para la villa romana de Quintanilla de la Cueza?

-Es un planteamiento de preservar los restos arqueológicos y hacer una puesta en valor de ese yacimiento. Ahora mismo, existe una cubrición que se hizo a comienzo de los años ochenta, pero tiene bastantes defectos y funciona mal. Apostamos entonces por un edificio nuevo que busca potenciar esa idea a través de un edificio único, que se desglosa en tres cuerpos. Eso va a permitir que nos podamos adaptar a los condicionantes del límite de la parcela y que puedan realizarse ampliaciones cada vez que aparezcan nuevos restos arqueológicos, que podría ser en un futuro. Utilizamos un lenguaje moderno, pero respetuoso, tanto con el paisaje como con los propios restos.