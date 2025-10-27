Un congreso marca la necesidad de preparar las ciudades para la demanda y hacia la neutralidad climática

El VII Congreso ITE+3R (Inspección Técnica de Edificios, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana) persigue trazar el camino hacia la neutralidad climática en 2050, en línea ... con las directrices de la Unión Europea. El evento, que se celebra en el Centro Cultural Provincial, reúne a expertos, autoridades y profesionales del sector para abordar los retos y oportunidades en la construcción sostenible. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, subrayó la importancia del nuevo Reglamento Europeo de Productos de Construcción, que establece obligaciones de información para fabricantes, promotores y constructores, y enfatizó en la necesidad de preparar ciudades y territorios para las demandas sociales, económicas y jurídicas hacia la neutralidad climática. «Este congreso analizará soluciones técnicas en rehabilitación, urbanismo sostenible, energías renovables y redes de calor, con un enfoque en los próximos 25 años», afirmó.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, expresó su satisfacción por albergar este encuentro y resaltó el compromiso de la institución con la sostenibilidad. Además, hizo referencia a iniciativas como el reciente Meeting Terra Ibérica y a las dificultades del sector, como el alza de precios y la falta de personal. «Bajo el lema '25 años para la neutralidad climática', debatiremos cómo construir con menor impacto ambiental, promoviendo materiales sostenibles y la construcción industrializada», señaló. Además, destacó los planes provinciales que priorizan la eficiencia energética y la movilidad sostenible, reafirmando la apuesta de la Diputación por un desarrollo urbano y rural más sostenible.

Asimismo, el concejal de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Palencia, Álvaro Bilbao, puso en valor el congreso como una oportunidad para abordar los retos de la sostenibilidad en la construcción, especialmente en la rehabilitación de edificios y el desarrollo de viviendas con consumo energético casi nulo. «Lograr que las emisiones de gases de efecto invernadero sean absorbidas naturalmente o mecánicamente en 2050 es un desafío complejo, pero eventos como este nos permiten planificar mejor», indicó Bilbao.

El director técnico del Congreso ITE+3R, Felipe Romero, destacó iniciativas innovadoras de Castilla y León, como el Valle del Hidrógeno Verde, y la importancia de un enfoque de ciclo de vida en la construcción. «Debemos considerar las emisiones desde la producción de materiales hasta su reintegración en una economía circular», recoge Ical. Romero también subrayó la necesidad de no dejar a nadie atrás en el camino hacia la neutralidad climática y de innovar en la planificación urbanística para cumplir con los objetivos de 2050.

El congreso ITE+3R ha arrancado con el aforo completo y con una conferencia inaugural de alto impacto a cargo del arquitecto y urbanista Fernando Prats, quien ha llamado a repensar profundamente las ciudades y territorios para sostener la vida en un contexto de crisis múltiples o policrisis. Prats ha identificado tres grandes desafíos interconectados: el agotamiento ecológico, la transformación tecnocientífica y la erosión de los consensos sociales tras la Segunda Guerra Mundial. «Sorprende que el cambio de paradigma no haya alcanzado aún a los sistemas territoriales que deben sostener a la sociedad», ha señalado Prats. En su intervención, ha reclamado un urbanismo que aborde los límites del planeta desde enfoques bioterritoriales y sociales.

La jornada ha incluido también la intervención de Dolores Huerta, directora de Green Building Council España y experta en rehabilitación energética, quien ha desgranado la nueva hoja de ruta europea que marcará el futuro del sector. «Los edificios más ineficientes saldrán del mercado; serán activos tóxicos si no cumplen estándares mínimos», ha advertido la directora de GBCE España. Huerta ha destacado además la importancia de herramientas como el pasaporte de edificio y ha llamado a consolidar el nuevo sector de la renovación más allá de los fondos Next Generation.

El programa de este lunes ha contado con mesas y ponencias sobre la nueva directiva europea de eficiencia energética, pobreza energética, materiales de baja huella de carbono y modelos de financiación pública-privada. También se ha celebrado una sesión sobre innovación y materiales sostenibles, en la que representantes de CEPCO, IECA, ANDIMAT han dialogado sobre los avances en la descarbonización del hormigón, el acero o el aluminio, y el retorno de materiales tradicionales como la tierra, la madera o la piedra en la arquitectura contemporánea, ofreciendo materiales innovadores FOMROX e ITESAL.

Por la tarde, el congreso ha proseguido con la mesa 'Herramientas para la gestión y el proyecto', donde se ha abordado la evolución desde la ITE hacia el pasaporte de renovación y el cálculo del Potencial de Calentamiento Global con la intervención de Leticia Herbosa, del ICCL y Juan Queipo de Llano del IETCC CSIC.

La jornada ha culminado con una mirada al futuro de la digitalización, mediante presentaciones sobre inteligencia artificial aplicada al diseño arquitectónico y diagnóstico de patologías. Luis Carlos de la Peña ha expuesto casos de uso reales de IA en el proceso proyectual y Pedro Enrique Pérez ha mostrado Damage Spotter, una herramienta de reconocimiento de imágenes para inspección técnica de edificios.

El congreso continuará este martes con una conferencia magistral de Carme Pinós, una de las arquitectas más influyentes del panorama nacional e internacional, que presentará la ponencia 'Espacios para la vida'.