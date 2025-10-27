El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El arquitecto y urbanista Fernando Prats, tercero por la izquierda, entre un auditorio repleto. E. N.

Un congreso marca la necesidad de preparar las ciudades para la demanda y hacia la neutralidad climática

Voces expertas analizan las claves de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana con el foco en la sostenibilidad y la innovación

J. Olano

J. Olano

Palencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:59

El VII Congreso ITE+3R (Inspección Técnica de Edificios, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana) persigue trazar el camino hacia la neutralidad climática en 2050, en línea ... con las directrices de la Unión Europea. El evento, que se celebra en el Centro Cultural Provincial, reúne a expertos, autoridades y profesionales del sector para abordar los retos y oportunidades en la construcción sostenible. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, subrayó la importancia del nuevo Reglamento Europeo de Productos de Construcción, que establece obligaciones de información para fabricantes, promotores y constructores, y enfatizó en la necesidad de preparar ciudades y territorios para las demandas sociales, económicas y jurídicas hacia la neutralidad climática. «Este congreso analizará soluciones técnicas en rehabilitación, urbanismo sostenible, energías renovables y redes de calor, con un enfoque en los próximos 25 años», afirmó.

