Marcelo Cortes, este viernes en Palencia. Adolfo Fernández
Marcelo Cortés, arquitecto chileno

«La tierra es un recurso gratuito y público que nunca ha dejado de usarse»

Representante de América Latina y Chile en la Cátedra UNESCO de arquitectura en tierra, ha participado en el Meeting Terra Ibérica para defender la construcción contemporánea en adobe

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:43

Comenta

«Se trata de una figura muy relevante a nivel internacional», señalaba la arquitecta y comisaria de Terra Ibérica, Pilar Diez. Estaba presentando al arquitecto ... chileno Marcelo Cortés, representante de América Latina y Chile en la Cátedra UNESCO de arquitectura en tierra, culturas constructivas y hábitat sostenible; fundador de la Red ARCOT: 9 universidades públicas y regionales de Chile para la creación de la Cátedra de Tierra y, entre otras cosas, premiado como uno de los cinco pioneros mundiales de la arquitectura contemporánea en tierra. Enamorado de las construcciones de tierra de Palencia, este viernes dio la ponencia 'Arquitectura contemporánea en adobe' y explicó cómo construir en tierra en zonas de movimientos sísmicos, como es el caso de Chile.

