«La tierra es un recurso gratuito y público que nunca ha dejado de usarse»

«Se trata de una figura muy relevante a nivel internacional», señalaba la arquitecta y comisaria de Terra Ibérica, Pilar Diez. Estaba presentando al arquitecto ... chileno Marcelo Cortés, representante de América Latina y Chile en la Cátedra UNESCO de arquitectura en tierra, culturas constructivas y hábitat sostenible; fundador de la Red ARCOT: 9 universidades públicas y regionales de Chile para la creación de la Cátedra de Tierra y, entre otras cosas, premiado como uno de los cinco pioneros mundiales de la arquitectura contemporánea en tierra. Enamorado de las construcciones de tierra de Palencia, este viernes dio la ponencia 'Arquitectura contemporánea en adobe' y explicó cómo construir en tierra en zonas de movimientos sísmicos, como es el caso de Chile.

–¿Cómo importante es la arquitectura en tierra en pleno siglo XXI?

–Es más importante que nunca porque en la crisis global que estamos, de recursos y de sistemas sostenibles para el desarrollo del futuro de la humanidad, la tierra representa el único recurso gratuito, local y territorial que permite avanzar una arquitectura básicamente territorial. Además, permite identificar las soberanías constructivas como una estrategia de desarrollo local y de desarrollo global, pensando en la funcionalidad sostenible de las construcciones con términos de tierra.

–¿Ha vuelto con más fuerza que nunca este tipo de construcción?

–La tierra es un recurso público y gratuito, entonces nunca ha dejado de ocuparse. Ha cambiado la dimensión masiva o específica, digamos, de las culturas y de los territorios que la emplean. Entonces no representa una baja como un modelo en decadencia, sino que más bien es un modelo de reemplazo por materiales industrializados que durante todos estos cien años han generado una crisis global de energía y de recursos, además de daño a los recursos naturales del planeta. Por lo que este sistema constructivo con tierra es como una esperanza de volver a identificar los elementos que hacen de lo ancestral un método sensible a la sostenibilidad y con identidad territorial que permite la facilidad a la economía y, finalmente, la pertinencia de una construcción que sea identificable como un recurso de desarrollo.

–Tengo entendido que conoce las construcciones en tierra de la provincia...

–Sí, así es. Un territorio con estas condiciones y estas cualidades de sol, de tierra, de agua y de recursos humanos es un ejemplo de una condición súper positiva para entender un territorio que está en condiciones de volver a una sostenibilidad integral con las personas y con los recursos. Pero no me refiero solo a Palencia, sino a toda la meseta. Los territorios, los dominios de la tierra y de las técnicas de tierra son los dominios del sol. Y los dominios del sol, en cuanto a España, genera todas las facilidades de pensar como el mejor país de Europa para poder comenzar a ser un líder en lo que es el reinicio de las técnicas sostenibles basadas en el territorio y en los recursos propios.

–¿España reúne esas condiciones?

–Sí, porque los dominios del sol no tienen fronteras. Tienen climas y tienen condiciones. Por lo tanto, España está en una latitud y en una posición en donde recibe todos los beneficios de ser un país con las condiciones solares para utilizarla. Se ve claramente en todo lo que está ocurriendo.

–La tierra con la que se trabaja en la construcción no se cuece por sostenibilidad...

–No, la tierra no se cuece porque ese es el recurso que ha derrochado, el modelo de construcción decadente. Todo modelo que se basa en la energía para producir la habitabilidad es básicamente un modelo no de desarrollo, sino de utilización de recursos que están en crisis, como la energía. Por eso es tan importante dejar de gastar los recursos extinguibles y volver a los recursos infinitos como el sol.

–¿Cómo se prepara este material en Chile con los movimientos sísmicos?

–En Palencia se usa básicamente el tapiar y el adobe, pero de donde yo vengo, por estos problemas sísmicos, se usa también la técnica de la quincha, que consiste en estructuras y armazones que son más estructurales, son más elásticas y son más resistentes a los terremotos. Es una gran condición que tiene toda la meseta, que es que no tiene temblores, por lo tanto el nivel de deterioro no se ve acelerado por estos fenómenos, sino solamente por fenómenos de edad. Y de ahí que podemos ver que la antigüedad de las obras históricas en tierra acá es infinita, no tiene tiempo.