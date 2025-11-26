El congreso del Cerrato pone el foco en el patrimonio como motor de desarrollo La presidenta de la Diputación reivindica las ciudades subterráneas excavadas en las laderas como un paisaje cultural «único en Europa» durante el foro que se celebra en Baltanás

El Norte Palencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:32 Comenta Compartir

El Centro Cultural Polivalente de Baltanás acoge el Congreso Internacional del Cerrato Palentino, un encuentro que busca posicionar el patrimonio cultural, paisajístico y enológico de la comarca como palanca de desarrollo sostenible. Un acto, en el que el director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto, destacó la necesidad de crear «un centro de desarrollo, generar una oficina de gestión y ponerse objetivos estratégicos» para demostrar que «el patrimonio es realmente una alternativa de desarrollo» en el territorio.

Prieto subrayó el compromiso de la Junta con iniciativas de este tipo. «Para la Junta no solamente es una obligación, sino una devoción impulsar este tipo de iniciativas». El director general resaltó la singularidad del Cerrato palentino, «su cultura, su paisaje, su arquitectura, toda la cultura enológica del vino, de las bodegas, toda la tradición que se atesora» y defendió que puede convertirse «naturalmente en un motor de desarrollo económico y social».

Por su parte, María José de la Fuente calificó el congreso como «algo muy definitorio y definitivo para configurar el futuro de la comarca del Cerrato». La alcaldesa destacó que el encuentro servirá para «dar cobertura a todas las posibilidades que tiene el Cerrato palentino en cuanto a los reconocimientos por el paisaje que configura su arquitectura tradicional, las bodegas y el resto de intervenciones que sobre la agricultura y la ganadería y también sobre el resto de los oficios».

«Vamos a reconocer lo que nos han legado y vamos a trabajar para que eso sea también motor de desarrollo y de futuro para nuestra comarca», añadió.

Por su parte, la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, enmarcó el congreso dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Cerrato palentino, en el que la Diputación «se ha embarcado como apoyo a un territorio que tiene unas características muy especiales». La diputada recordó que la comarca está marcada por el enoturismo, su paisaje y su patrimonio material e inmaterial, y que el plan busca «promocionar y poner en valor» estas singularidades «no sólo como paisaje y cultura, sino también ser motor de empleo y de desarrollo económico».

Valbuena señaló que este congreso forma parte de un amplio abanico de acciones (desde la señalización e infraestructuras hasta la gestión cultural y turística) que la institución provincial viene impulsando desde 2022, cuando el enoturismo del Cerrato fue protagonista de la campaña turística provincial. «Aún queda mucho futuro para el Cerrato y para toda la promoción turística de esta zona», concluyó.

Por la tarde, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ensalzó la zona como joya del patrimonio vitivinícola. «Si hay algo que distingue al Cerrato en el panorama enoturístico es su extraordinario legado de barrios de bodegas. Excavadas en laderas de arcilla desde hace siglos, estas auténticas ciudades subterráneas conforman una joya del patrimonio vinícola de España y un Paisaje Cultural único en Europa», afirmó.

El foro, que reúne hasta mañana jueves a 110 expertos nacionales e internacionales, pone el foco en el patrimonio, el paisaje, la cultura y el vino como motores de desarrollo sostenible de la comarca. Armisén destacó que el encuentro busca «impulsar el diálogo entre administraciones y territorio» y subrayó el compromiso histórico de los vecinos cerrateños, que ahora, con apoyo institucional e innovación, «apuestan por el futuro de nuestras localidades».

La presidenta insistió en que «la sostenibilidad, la digitalización y la excelencia cultural» constituyen las claves que marcarán el porvenir del Cerrato y presentó el paisaje cerrateño como «la Toscana española», integrado por territorio vinícola, grandes vinos y un rico patrimonio material e inmaterial.

El programa incluye ocho ponencias, dos mesas redondas, visitas guiadas a los barrios de bodegas y catas de Alimentos de Palencia. El congreso forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística «Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino», que se financia con fondos europeos NextGenerationEU.