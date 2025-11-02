Baltanás promociona la singularidad de su Barrio de Bodegas Los visitantes a la Feria del Queso y el Vino pudieron discubrir la arquitecura tradicional que recorre el subsuelo de la comarca

Baltanás ha vivido un animado fin de semana con motivo de su decimocuarta Feria del Queso y el Vino. Una cita consolidada que congregó a numerosos vecinos y visitantes durante el pasado sábado. De este modo, la capital del Cerrato se convirtió en el centro de los paladares más exquisitos, pues los asistentes pudieron disfrutar y degustar distintos quesos y vinos de España. Ya el viernes se celebró una jornada previa como antesala a la feria y con un claro sabor solidario a favor de la Asociación de Corea de Huntington de Castilla y León.

Por la mañana el plato fuerte de la feria fue la cata de quesos palentinos y vinos de la tierra, mientras que la tarde contó con el reparto de flanes de queso. «La acogida ha sido espectacular y han sido muchos los que se han acercado a probar los flanes de queso. Estamos muy satisfechos con la afluencia de público que nos ha acompañado durante todo el fin de semana, lo que hace que esta feria tenga una clara proyección nacional», destacó María José de la Fuenta, alcaldesa de Baltanás. La feria finalizó con el sorteo de cestas con productos de la feria y además se rifaron varios lotes de queso.

Las visitas al Museo del Cerrato Castellano y al Barrio de Bodegas –declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto etnológico en 2015– congregaron numeroso público. Los visitantes conocieron esta arquitectura hipogea, tan característica en el Cerrato y particularmente en Baltanás, al contar con 374 bodegas localizadas en varios niveles. «Nuestras bodegas sorprenden a todos los que se acercan a Baltanás y notamos que este turismo cada vez resulta más atractivo. Es un patrimonio que tiene un encanto especial y que se encuentra en un buen estado de conservación, con elementos únicos y singulares que hacen que nuestro Barrio de Bodegas sea único», comentó la joven Marta Camino durante la visita guiada que congregó a numeroso público, a pesar de la tarde lluviosa.

Durante el recorrido los asistentes visitaron el Lagar Comunal de La Tercia y la Bodega Municipal. Además, pudieron conocer de primera mano los principales elementos que conforman este patrimonio singular.

El conjunto de bodegas baltanasiegas cuenta con una serie de elementos singulares, desde los lagares hasta las puertas, pasando por humeros y chimeneas, descargaderos, cocinas y otros aspectos que hacen que el conjunto sea único. Los baltanasiegos tienen claro que es fundamental el conocimiento de este patrimonio, tanto para los de dentro como para los que se sienten atraídos por la cultura vitivinícola, lo que permitirá transmitirlo en las mismas condiciones que lo han recibido de sus antepasados.

Referencia históricas

Las primeras referencias escritas encontradas hasta ahora en las que aparece citado el conjunto de bodegas de Baltanás datan de 1543, aunque todos los indicios sitúan el conjunto siglos atrás. Un espacio distribuido en dos cotarros con 374 bodegas y una extensión aproximada de 5 hectáreas. El cotarro más grande, el de El Castillo, cuenta con 305 bodegas y ocupa 4 hectáreas, ubicándose el resto de bodegas en la zona de Las Erillas. Todas las bodegas –a excepción de cuatro o cinco– están catalogadas y tienen su correspondiente ficha con la información sobre sus características y planimetría.

Este conjunto crea un peculiar paisaje ubicado junto al núcleo urbano en el que las bodegas están excavadas en varios niveles superpuestos, llegando a seis niveles en algunas zonas. La investigadora Ana María Férrin defiende la tesis de que el arquitecto Antonio Gaudí se inspiró en los característicos humeros de las bodegas baltanasiegas para algunas de sus construcciones.