Condenan al Sacyl a pagar los gastos en hormona de crecimiento de dos menores

El Juzgado de lo Social número 1 de Palencia, en sentencia dictada el pasado 14 de mayo, ha condenado a la Gerencia de Salud del Área de Palencia a abonar 54.037 euros a los padres del menor O. F. S. en concepto de restitución de los gastos de farmacia en hormona de crecimiento efectuados en beneficio de su hijo. Y el mismo juzgado, en sentencia del 19 de mayo de este año, ha condenado igualmente a la Gerencia de Salud del Área de Palencia al abono del tratamiento prestado al menor R. P. P. en el mismo concepto, reconociéndose el derecho al tratamiento mientras sea necesario. Ambas resoluciones no han sido recurridas y son firmes, según ha informado la asociación 'El Defensor del Paciente', cuyos servicios jurídicos han representado a las familias.

Las sentencias reconocen que los dos menores padecían desde su nacimiento un déficit en el crecimiento, situándose por debajo de los percentiles de peso y talla. Solicitado tratamiento con hormona del crecimiento por facultativos del Hospital Río Carrión de Palencia, fue denegado por el comité asesor, encargado de la aprobación de que este medicamento sea sufragado por la sanidad pública. A pesar de la negativa, los menores iniciaron el tratamiento con hormona de crecimiento, siendo este sufragado en su totalidad por los padres de los pacientes.

«Una vez más se reconoce que el tratamiento prescrito, no encontrándose excluido de la financiación por el sistema público de Seguridad Social, y obedeciendo su prescripción a los criterios esenciales sobre el uso racional de este tipo de prestaciones sanitarias, debe ser cubierto por el sistema público de salud», indican desde la asociación 'El Defensor del Paciente'.

«Estas sentencias, al igual que las anteriores, establecen que son los facultativos los que han de prescribir los tratamientos médicos y farmacológicos que estimen oportunos, y siendo estos prescritos acordes con los criterios de racionalidad y no estando excluida su financiación por el sistema público de Seguridad Social, han de estar cubiertos por éste, independientemente de su aprobación o no por comités asesores de ciertos medicamentos», agregan.

«A pesar de las reiteradas sentencias favorables a los derechos de los pacientes en casos similares, incluso al pronunciamiento del Tribunal Supremo, el Sacyl sigue oponiéndose al reintegro de gastos por este tipo de tratamiento y obligando a los padres de los pacientes a acudir a los tribunales en defensa de sus intereses», señala la presidenta de la asociación, Carmen Flores.