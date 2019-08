Concluye la reparación del puente Rojadillo, que sufrió un derrumbe en marzo

El otro lado del puente, la siguiente actuación

Una entrada en la red social Facebook alertaba ayer de un nuevo desprendimiento al otro lado no reparado del puente, si bien parece que no ha habido cambios, salvo los sufridos por la reducción de la vegetación en la zona. No obstante, el delegado territorial de la Junta, Luis Domingo González, ya había anunciado que el punto siguiente de actuación va a ser ese.