El concejal de Tráfico confirma una próxima normativa municipal sobre el uso de los patinetes

El concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Bomberos, Antonio Casas, ha explicado también durante la presentación de los cursos de educación vial el estado en ... el que se encuentra la tramitación de la ordenanza municipal sobre vehículos de movilidad personal, que incluirá la regulación del uso de los patinetes eléctricos. Casas indicó que el Ayuntamiento está abordando una revisión integral de la organización del tráfico en la ciudad, en la que se incorporarán apartados específicos para este tipo de vehículos.

«Estamos remodelando la ordenanza de Tráfico de arriba a abajo. Hay muchas costumbres y actividades económicas que han cambiado y requieren una nueva regulación, desde el reparto de mercancías hasta la movilidad personal», señaló el edil, quien recordó que muchos de los aspectos relativos al uso de los patinetes «ya están recogidos en la Ley de Seguridad Vial y en el Código de Circulación».

Casas insistió en que la Policía Local mantiene una vigilancia constante sobre el uso de los patinetes y que «son frecuentes las sanciones» a quienes incumplen las normas. «Un patinete no puede circular por zonas peatonales ni llevar a dos personas, lo diga o no una ordenanza municipal, porque lo establece la propia Ley de Seguridad Vial», recordó. El concejal avanzó además que a finales de este mes será obligatorio contar con seguro para los patinetes eléctricos y que el Ayuntamiento pondrá en marcha una nueva campaña de vigilancia a partir del 17 de noviembre, con agentes dedicados específicamente a esta tarea.

«No se trata solo de multar, sino también de informar y concienciar. Es muy difícil controlar todos los puntos de la ciudad, pero queremos actuar desde la prevención y la educación, porque un patinete no es un juguete», subrayó Casas, quien reconoció que el uso indebido de estos vehículos «es una de las quejas más habituales de los ciudadanos y un problema real de convivencia en las zonas peatonales».