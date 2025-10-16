El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una mujer con un patinete, en la calle La Cestilla. Marta Moras

El concejal de Tráfico confirma una próxima normativa municipal sobre el uso de los patinetes

Antonio Casas recalca que los vehículos de movilidad personal están regulados por el Reglamento de Circulación, «por lo que ya hay una vigilancia constante»

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:53

Comenta

El concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Bomberos, Antonio Casas, ha explicado también durante la presentación de los cursos de educación vial el estado en ... el que se encuentra la tramitación de la ordenanza municipal sobre vehículos de movilidad personal, que incluirá la regulación del uso de los patinetes eléctricos. Casas indicó que el Ayuntamiento está abordando una revisión integral de la organización del tráfico en la ciudad, en la que se incorporarán apartados específicos para este tipo de vehículos.

