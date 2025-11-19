La compra de productos frescos se mantiene en Palencia a pesar de haberse encarecido un 20%

El ajetreo en la Plaza de Abastos no cesa. El trajín de clientes, bolsas, dar la vez y hacer encargos es constante desde primera hora. ... Las preguntas típicas se suceden en cada puesto. '¿Qué precio tiene?', a lo que se une, cada vez más veces dadas las fechas actuales, la siguiente cuestión, '¿cuándo está previsto que suba?', con la vista ya puesta en la Navidad, en la economía de la familia y en las celebraciones.

Pero independientemente de que muchos clientes quieran ir adelantando compras, el alza de precios sigue siendo lo que más preocupa en el día a día, sobre todo cuando se acude a un mercado en busca de productos frescos. «Los precios han subido bastante. Hay cosas que están súper disparadas. La ternera es una locura, los quesos subieron hace tiempo un montón y las cecinas y los ibéricos también se han incrementado», afirma Israel Tapia, presidente de la Plaza de Abastos de Palencia y responsable del puesto Embutidos Luciano. «Si antes te llevabas 200, pues seguramente la gente ahora se lleve algo menos porque el mismo dinero no cunde lo mismo», agrega, aunque señala que tampoco tiene la percepción de que menos gente acuda a comprar a la Plaza, sino más bien al contrario.

El encarecimiento constante de los alimentos básicos ha transformado la cesta de la compra. Las subidas de precios de productos de primera necesidad han obligado a muchos hogares a modificar sus hábitos de consumo. Un estudio de salud y estilo de vida de Aegon así lo demuestra. Este análisis arroja que más del 40% de la población española (el 43%) han eliminado ciertos alimentos de su lista de la compra por su encarecimiento.

Un año más, el pescado es el alimento que más se ha dejado de consumir (46,5%), seguido de la carne (35,4%). Por detrás, se encuentran otros básicos, como la fruta (18,8%), los cereales (16,7%), los lácteos (8,7%), las verduras (8,6%) o las legumbres y hortalizas (6,7%), todo lo que tiene que incluir una dieta sana y equilibrada.

Por género, son las mujeres las que renuncian a más alimentos a causa de su precio (47,5%, frente al 37,8% de hombres). Hasta un 63,6% de la población que ha visto empeorar su situación económica ha dejado de consumir algún producto por su precio. Por regiones, Baleares (67,1%), Canarias (53,5%) y Navarra (51,2%) son las autonomías en las que más encuestados han dejado de consumir alimentos por su precio, mientras que los valores más bajos se registran en Asturias (26,6%), Cataluña (36,1%) y Murcia (37,2%). Castilla y León también se encuentra entre estas últimas, con un 38,9%.

Este análisis también ha segmentado a las comunidades autónomas que muestran una mayor predisposición a pagar un sobreprecio por productos de calidad, donde destacan los residentes en La Rioja (94,3%), Castilla y León (90,6%) y Murcia (90,3%). Al otro lado del listado se sitúan Canarias (72,4%), Cantabria (73,2%) y Baleares (75,1%).

Por su parte, la OCU denuncia que comer sano es un 20% más caro. El incremento del precio de productos frescos –que siempre han estado por encima de los procesados– se sufren mucho en los hogares. Estas subidas elevan el coste medio de la cesta saludable hasta los 216 euros al mes por persona, frente a los 181 euros al mes que tiene la cesta convencional. Y lo peor, según afirman desde la organización de consumidores, es que es un proceso que viene de lejos porque en los últimos cuatro años el precio de los alimentos se ha encarecido un 36%.

«Los precios han subido bastante. Hay algunos productos que están súper disparados» Israel Tapia Presidente Plaza de Abastos

Por todo ello, la OCU ha solicitado al Gobierno distintas medidas para aliviar el sobrecoste de los alimentos de primera necesidad, entre las que se encuentran rebajar temporalmente del 4% al 0% el IVA en los alimentos básicos, como las frutas, las verduras, las legumbres frescas o mínimamente procesadas, la leche, los huevos y el aceite de oliva. Y también reducirlo del 10% al 4% para la carne y al pescado, tal y como se viene pidiendo en los últimos meses.

«Se dice en la economía nacional que se han incrementado las ventas, pero no será en el comercio minorista» José María García Pescadero

«Mi percepción es que vendo la misma carne que hace unos meses o un año», reconoce Ángel García de Alcañiz, responsable en la Plaza de la carnicería que lleva su nombre. «Tengo carnicería tradicional, pero también una más moderna y hamburguesas vendo muchas. Se nota que en la época que comienza a hacer fresco la gente pide más para hacer cocido, piezas de guisar o carne picada, que es más barato, pero creo que tiene que ver más con el clima», advierte.

«La gente se queja mucho del precio de los huevos porque se supone que es el alimento más económico y más básico» Marta Obeso Panadera

Sobre las compras navideñas, señala que ya han comenzado los clientes a preguntar sobre todo por los lechazos y hacer pedidos, ya que mucha gente lo congela hasta los días clave, aunque no será hasta finales de noviembre cuando se incrementen de verdad los encargos. «Suele subir después del puente de la Constitución, por eso muchos clientes se adelantan y lo encargan antes», agrega.

«Yo, que tengo carnicería más moderna y otra más tradicional, creo que sigo vendiendo la misma carne que hace un año» Ángel García de Alcañiz Carnicero

Desde la Pescadería Gonzalo, también en el mercado de Abastos, José María García afirma que «sí que se ha notado que el poder adquisitivo está bajando. Y en el momento que tienes menos dinero para gastar, pues evidentemente empiezas a ahorrar donde puedes, digamos, quitarte caprichos entre comillas». A pesar de todo, en su puesto no se ha notado un descenso de ventas, «pero tampoco ha subido. Tanto que se dice en la economía nacional que se han incrementado las ventas, pues no será en el comercio minorista», puntualiza. Sobre el adelanto de las compras de Navidad, asegura que los clientes ya van preguntando precios pero que los encargos comenzarán a dispararse a finales de este mes de noviembre. «Este año no vamos tan adelantados con las compras para congelar. La gente está preguntando precios, si va a subir algo o si lo va a haber, pero el mes de noviembre es muy frío económicamente. Normalmente suelen comenzar los encargos a finales de este mes o a principios de diciembre porque las subidas suelen ser con posterioridad al puente de la Constitución».

El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en octubre un 3% en Castilla y León (cuando en el décimo mes de 2024 lo hizo un 1,5%), cifra que se situó una décima por debajo de la media nacional, que experimentó un crecimiento del 3,1%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Ical.

Esta subida de precios interanual de octubre en la región se debe, principalmente, al aumento del 6,8% de la vivienda, pero también tienen su peso el 4,4% de las bebidas alcohólicas y tabaco, el 4% en los precios de hoteles y restaurantes y el 2,9% en alimentos y bebidas no alcohólicos. Por provincias, los precios aumentaron en todas con respecto a octubre de 2024. Los mayores crecimientos se produjeron en Salamanca (3,7%) y Soria (3,4), seguidas de León, Valladolid y Segovia (3%), Palencia (2,9) y Zamora (2,8). Cierran Ávila y Burgos, con el 2,7%.