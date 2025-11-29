El comercio local se lanza al Black Friday como una antesala de la campaña navideña

El Black Friday se ha convertido en una de las campañas comerciales más importantes del año también en la ciudad de Palencia. Aunque su ... origen se sitúa en Estados Unidos, esta jornada de descuentos se asentó hace unos años en el calendario palentino bajo el paraguas del 'Showpping Day' marcando el inicio oficioso de la temporada de compras prenavideñas.

Tanto grandes superficies como numerosos comercios de proximidad aprovechan estas fechas para lanzar promociones especiales y atraer a un público que, cada año, se muestra más dispuesto a adelantar sus compras. Así lo muestran muchos escaparates de la capital anunciando grandes números y porcentajes de descuento.

En Palencia, la campaña tiene un impacto notable en el comercio local ya que, los establecimientos señalan que durante estas jornadas se incrementa en parte la afluencia en las principales calles comerciales para poder adelantar las compras de Navidad y Reyes aprovechando las ofertas y precios especiales.

Para muchos negocios, la celebración del Black Friday supone una oportunidad para mejorar sus ventas en un momento clave del año, aunque otros, sobre todo los más pequeños, aseguran que son unas fechas en las que no se puede hacer frente a las promociones que las grandes cadenas realizan, lo que también pasa ahora en los períodos de rebajas.

«Desde el pequeño comercio las cosas son diferentes porque los márgenes comerciales son completamente distintos y no se pueden hacer los mismos descuentos, pero sí que son descuentos reales, mismo artículo y misma calidad, pero bajado de precio», explica María José López, presidenta de Palencia Abierta.

Las tiendas pequeñas lamentan que las grandes cadenas prácticamente enlacen el Black Friday con las rebajas de enero

Y agrega, «cada uno adapta este Showpping Day a lo que considera, hay quien hace descuentos generales y otros sólo en determinados productos teniendo en cuenta los márgenes que cada uno tiene ya que no siempre se tiene la misma capacidad para hacerlo».

Por ese motivo, algunos establecimientos muestran reticencias ante la presión que implica sumarse a las rebajas, especialmente para el pequeño comercio, que a menudo trabaja con márgenes más ajustados. En los últimos años, los comercios palentinos han expresado su preferencia por campañas alternativas centradas en la puesta en valor del comercio de proximidad.

Aun así, la mayor parte del tejido comercial participa de alguna forma en el Black Friday, ya sea mediante descuentos directos, promociones limitadas o iniciativas propias adaptadas a la capacidad de cada negocio. La jornada se ha convertido en un punto de encuentro entre comerciantes y consumidores, que aprovechan para realizar compras planificadas y comparar ofertas con antelación. López señala que, «los descuentos del pequeño comercio se establecen en torno al 20% siendo un descuento importante ya que son artículos de temporada Cada uno lo hará los días que considere, no podemos negar que existe, pero cada uno decide».

En los comercios, promociones de todos los tipos. Isabel Moyano de tienda Chivi y Coki explica que, «nosotros sí que hacemos un 20% en prendas y accesorios porque consideramos que sí que anima a la gente a comprar y se adelantan las compras de Navidad y eso viene muy bien sobre todo a finales de mes. La gente se lleva un poco de todo porque la temporada ha empezado tarde por el buen tiempo».

El dato: 20% es el descuento habitual en el comercio local de Palencia, dado que la mayor parte de los productos que todavía se encuentran en los escaparates corresponden a la actual temporada

En Deportes Artiza también se encuentran desde esta semana haciendo descuentos especiales. En artículos seleccionados el 40% y, después, el 10% por la compra de una prenda, el 15% por la de dos y el 20% por la de tres. «Se está empezando a animar la gente y sí que logramos que se reactive algo la venta. Mucha clientela aprovecha a hacer las compras de Navidad porque hasta enero no hacemos más rebajas», sostiene Margot Reguero.

Por su parte, en Calzados Soledad a partir de este jueves y hasta el sábado harán 10 euros de descuento en todos los zapatos y zapatillas, así como en los bolsos. Ana García sostiene que son muchos los clientes que esperan para poder comprar a un precio más reducido estos días, pero también quien va seguido comprando los días de antes.

«A nosotros siempre nos ha funcionado muy bien. El viernes por la tarde es cuando más gente esperamos, aunque el jueves y el sábado también trabajamos bien», destaca García, quien comenzó ya el jueves a poner los carteles anunciadores.

La próxima cita promocional, las rebajas de invierno que siempre habían comenzado el 7 de enero tras haber pasado la festividad de los Reyes y el grueso de las compras para regalar pero que cada año comienzan antes las grandes cadenas enlazando, prácticamente, la promoción del Black Friday con los descuentos especiales de Navidad.

«Ahora es todo un poco caos porque las rebajas ya no son lo que eran, antes las rebajas eran el 7 de enero y había una seguridad para el cliente y para el negocio. Antes, cada comerciante hacía descuentos puntuales, pero ahora las grandes cadenas empiezan muchas veces la temporada con descuentos y eso para el comercio local es inasumible», concluye la presidenta de Palencia Abierta.

Pero no todos los comercios se unen a esta campaña ya que hay quien considera que más que un aliciente para que el cliente compre más, es todo lo contrario. «A nuestras clientas habituales de temporada no les hacemos descuento y no vemos porque tenemos que hacerlo por este día», reivindica Puri López, de Oui Oui, quien también reconoce que en el caso de un pequeño comercio como el suyo no se puede hacer frente a esta promoción.

«Las compras de noviembre y diciembre ya no son como antes. El Black Friday ha fastidiado todo y nosotras gracias a que no hacemos Black Friday vamos vendiendo porque la gente sabe que no nos sumamos y va comprando con normalidad sin esperar a este día concreto», destaca la comerciante quien después de Navidad sí que hará rebajas de invierno empezando con un 20% de descuento para ir aumentando según vayan pasando los días.

Más compradores

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 78% de los consumidores realizará alguna compra durante este Black Friday y que el gasto medio previsto es de 219 euros, superior a los 201 euros de 2024. Además, el 17% superará un desembolso de 500 euros.

El sector estrella de este año volverá a ser el de la moda ya que, un 57% de los compradores tiene previsto adquirir ropa, calzado o complementos. Le siguen los dispositivos de electrónica, con un 44% de compradores, el pequeño electrodoméstico y otros sectores como son el hogar, los muebles y la decoración, el de material deportivo y el de los juguetes.

La OCU advierte que el 42% de los encuestados muestra un comportamiento compulsivo en sus compras durante el Black Friday, ligeramente superior al registrado en 2024. En concreto, un 15% reconoce que el año pasado gastó más de lo que tenía presupuestado, un 20% adquirió productos que no tenía pensado comprar y también un 20% adquirió cosas que no necesitaba.