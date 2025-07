Cisneros celebra las bodas de plata de los premios comarcales de Tierra de Campos

Los premios comarcales 'Un Diez para Diez' cumplen este 2025 sus bodas de plata y lo celebrarán en Cisneros. La localidad palentina acogerá el acto ... de entrega de galardones hoy sábado 26 de julio, a las 19:00 horas, en el auditorio del Centro Cultural. Una cita especial que, como subraya la alcaldesa Rosa María Aldea Gómez, «reconoce cada año la labor de personas y colectivos que hacen comarca en Tierra de Campos», y que en esta edición tiene sabor triplemente palentino gracias a la Cofradía de Nuestra Señora del Castillo de Cisneros, al grupo de acción local Araduey Campos y al músico Álvaro García Arroyo, de Abarca de Campos.

Organizados desde 2001 por la Asociación Cultural Gebres junto a las revistas Valdunquillo, El Malfije, Villamayor y La Zarciza -publicaciones culturales de referencia en Valdunquillo, Castroverde de Campos, Villamayor de Campos y Tordehumos-, estos premios abarcan a toda la comarca de Tierra de Campos, repartida entre las provincias de Palencia, Valladolid, León y Zamora. «Cualquiera de estas provincias puede tener nominados. De hecho, este año contamos con premiados de todas ellas», recuerda Rosa María Aldea.

Cisneros ha sido elegida sede de esta edición tras recibir en 2023 uno de los galardones. «Premiaron a la Fundación Cardenal Cisneros por la revista El Pozo Bueno, que vamos por el número 81. Empezamos a mantener contacto con ellos y nos propusieron ser anfitriones este año, lo que para nosotros es un honor».

Los reconocimientos, que no tienen dotación económica, se entregan en forma de diploma y una escultura elaborada por Kádar cerámica, con diseño del artista terracampino Manuel Ezía. La decisión sobre los ganadores la toma un Patronato vinculado a la organización de los premios, que este año ha elegido a diez proyectos y personas destacadas en diferentes áreas.

La comarca palentina está representada en tres de las diez categorías. En Música, el reconocimiento es para Álvaro García Arroyo, de Abarca de Campos, y en Patrimonio Inmaterial, la Cofradía de Nuestra Señora del Castillo de Cisneros ha sido distinguida por su papel como 'guardiana de la danza'. Además, en el ámbito de la Cooperación Comarcal ha sido premiado el grupo Araduey Campos, con sede en Villada y del que Cisneros forma parte activa. «Estamos de enhorabuena por partida doble, aunque este año somos más anfitriones que organizadores», celebra la alcaldesa.

Los demás galardones han recaído en el colectivo Telón Abierto de Sahagún (León) en Artes Escénicas; el artista Jesús Amigo Gil, de Medina de Rioseco (Valladolid), en Artes Plásticas; la Asociación Cultural El Picuerzo, de Melgar de Abajo (Valladolid), en Asociacionismo; la panadería Virgen del Socastro de Villamayor de Campos (Zamora), en Iniciativa Empresarial; la escritora Anabel Santos Pumar, de Santa Eufemia del Arroyo (Valladolid), en Literatura; la estudiante leonesa Sury Lobato Pérez, del IES O.A. Valderas, en Mejor Expediente Académico; y el periodista Saúl Ramos Magdaleno, de Castroverde de Campos (Zamora), en Periodismo.

El área de autocaravanas

Más allá del orgullo por acoger estos premios, Cisneros vive un verano lleno de actividad. El municipio ultima la inauguración de un área de autocaravanas que dará servicio a visitantes y turistas. «Era una demanda real y estamos dando los últimos pasos. Esperamos poder abrirla en el plazo de una semana», avanza Rosa María Aldea, que también destaca la futura puesta en marcha de un centro de interpretación de la leguminosa. «Seguimos trabajando en proyectos que refuercen el atractivo turístico y contribuyan a fijar población», añade.

Pero no todo son buenas noticias. La regidora denuncia los problemas crecientes en la atención sanitaria del medio rural. «Nos preocupa mucho la deriva de la sanidad. En verano, con el área de salud de Villada sin mínimos, no se están cumpliendo los tres días de atención previstos para nuestro consultorio. No se tiene en cuenta que en esta época la población en Cisneros casi se triplica», critica la alcaldesa de Cisneros.

Mientras tanto, el municipio continúa inmerso en su programa de verano cultural y deportivo, que en los próximos días acogerá las jornadas patrimoniales de la Fundación Cardenal Cisneros y la segunda edición del Festival de Música de Tierras del Renacimiento. «Aprovechamos que el pueblo está lleno en verano, pero no olvidamos la importancia de mantener la actividad también durante el resto del año. Queremos que quienes residen aquí tengan siempre motivos para salir de casa», concluye.

Este sábado, el auditorio de Cisneros será testigo de un encuentro comarcal con mayúsculas, donde diez nombres propios pondrán rostro al esfuerzo, la creatividad y el compromiso con Tierra de Campos. Una tierra que, una vez más, se da un diez a sí misma.