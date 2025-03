El cine sigue la tónica nacional y su taquilla merma un 5% en el último año

«Un encuentro de miradas divergentes, en ocasiones opuestas, a veces cómplices, pero siempre en el encuentro». Así resumió el diseñador gráfico palentino Miguel Sánchez ... Mota, también actor y dramaturgo, lo que para él significaba la Muestra de Cine Internacional de Palencia (MCIP) cuando le adjudicaron bocetar el cartel promocional de la trigésima cuarta edición del festival y al que su autor bautizó 'Miradas efímeras'. Ese concepto de Sánchez Mota bien podría extrapolarse al universo de sensaciones al que transporta la visión de películas en cualquiera de las salas de proyecciones diseminadas por el territorio nacional. Una de ellas es el legendario Teatro Ortega de Palencia, que, además del visionado de películas, alberga eventos escénicos, musicales y sociales bajo la batuta de la familia Margareto, que también regenta los multicines Avenida de la ciudad, sede del cineclub Calle Mayor. Este coliseo palentino extendió el 21 de febrero su alfombra roja para abrigar, precisamente, la inauguración oficial de la 34 MCIP. Esta cita cultural, ya fortalecida, ha desplegado en este certamen una heterogénea y deslumbrante agenda de actividades, cuya cartelera de largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales se han exhibido en el icónico edificio, perteneciente al Movimiento Moderno del siglo XX y proyectado por el arquitecto Luis Carlón y el ingeniero Julio Soler.

«La Muestra de Cine Internacional de Palencia tiene mucha repercusión entre la población. Está más que claro que en Palencia gusta mucho el cine y la organización de este festival cuida escrupulosamente su cartelera y elige muy bien los títulos de cada edición. El cine independiente, que antes era más minoritario, hoy en día, tiene mucho más tirón y algunas de sus películas entran ya en circuitos comerciales», señala Javier Margareto Amigo, portavoz del clan que ha impulsado la afición y pasión por el séptimo arte en el territorio palentino, quien desentraña la radiografía del estado de las salas de proyecciones en 2024.

La afluencia de público a las salas de cine en España, y, por consiguiente, su taquilla, se vio mermada el año pasado un 5% con respecto a 2023, tras tres años consecutivos al alza, lo que, en términos globales, supuso una asistencia de 71 millones de espectadores y una recaudación de 477 millones de euros. Un registro deficitario como consecuencia de los efectos de la huelga de guionistas, actores y directores en Estados Unidos, que propició el retraso a 2025 de los grandes estrenos internacionales previstos para la temporada pasada, como así ha corroborado Margareto Amigo. «El cine en 2024 no ha ido bien, pero sabemos su motivo: la huelga en la industria cinematográfica americana. Durante los primeros cinco meses del año pasado no se estrenó ninguna película interesante y la recaudación fue muy floja para las salas de proyecciones. Una vez que se desconvocó el parón de los profesionales del sector, llegaron algunos estrenos y la taquilla se vio incrementada en un gran porcentaje con respecto a los meses anteriores. Por lo que confiamos que en el presente año se incremente un diez por ciento la afluencia de espectadores y, por consiguiente, la venta de entradas».

A pesar de esta radiografía desfavorable, el último fin de semana de 2024 los cines repuntaron, convirtiendo estos días en los más fructíferos en taquilla, superando la mejor marca anual de fin de semana, que correspondía al Puente de la Constitución. «Las navidades pasadas fueron muy buenas, aunque no hemos llegado, ni de lejos, a las cifras de público de la prepandemia, ya que conviene recordar que, a raíz del covid, perdimos alrededor de un 25% de espectadores, un volumen que tampoco recuperaremos en el presente año; a ver si en 2026 logramos aproximarnos a los datos anteriores a la pandemia. No obstante, si 2025 sigue la línea ascendente, ya que en los dos primeros meses de este año se ha superado con creces la cifra de asistencia de 2024, los cines podrán subsistir y mantenerse», aclara el responsable de los Ortega y Avenida, quien remarca que el precio de las entradas no determina un mayor o menor flujo de espectadores. «El cine no es caro para el público, según una encuesta que se hizo entre los espectadores. Otra cosa es el concepto de alimentación y bebidas dentro de las salas, que sí puede resultar algo costoso para las familias», puntualiza.

Iniciativa sentimental

Además de las diez salas que suman los inmuebles Ortega y Avenida y las otras seis de Ávila, los hermanos Margareto dirigen desde el pasado 7 de febrero los multicines Coliseo de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, que disponen de cuatro estancias con un aforo total de 750 butacas y que han arrancado con una nueva propuesta: el cineclub Coliseo Medina. «Nosotros tenemos mucha relación con los dueños de estos multicines y, como tenían previsto jubilarse, nos propusieron dirigirlos y no dudamos en hacerlo. Medina del Campo tiene una población de 20.000 habitantes y vamos a intentar impulsar la cultura de cine entre los medinenses. En esta nueva aventura no nos mueve el tema económico, es más sentimental que rentable porque no podíamos quedarnos con los brazos cruzados y dejar sin cine a un municipio con tantos vecinos. El cine tiene que seguir vivo y, más aún, en el medio rural, y por eso nos sentimos obligados a hacer todo lo posible para mantener abiertas las salas de proyecciones», subraya Javier Margareto.

Esta empresa palentina, que lleva dedicándose al mundo del celuloide desde que el patriarca familiar, Osmundo Margareto Velasco (Medina de Rioseco, 1932-Palencia, 2009), se hiciera con las riendas del Teatro Ortega treinta y dos años después de que abriera sus puertas en 1937, adquirió el año pasado el antiguo Auditorio de Caja España de Palencia, ubicado en el número 54 de la Calle Mayor y propiedad de la Fundación Obra Social Castilla y León, Fundos. «Aún nos estamos planteando el uso que vamos a dar a estas dotaciones porque las instalaciones no están en tan buen estado como esperábamos. De momento, su puesta a punto está paralizada, ya que precisa de una gran reforma, pero no tenemos ninguna prisa por abrirlo», comenta su nuevo propietario.

Por otro lado, esta firma cinematográfica cuenta desde 2020 con un cine al aire libre que está ubicado en una parcela de 1.000 metros cuadrados del polígono de San Antolín de Palencia (número 23 de la avenida Comunidad Europea). «Nos está costando mucho consolidar esta propuesta. Menos mal que en el OMY –denominación de este espacio cultural–, además de proyectar películas, promovemos otros eventos culturales, de los cuales los que más están funcionando son los monólogos», matiza su promotor.