Visita a China de la alcaldesa y la concejala de Impulso Económico en marzo para formalizar la colaboración. El Norte

Cinco empresas de Palencia presentarán sus productos en China

Mostrarán su potencial logístico y agroalimentario para fortaleces los lazos con el sudeste asiático en la Exposición Internacional Caexpo 2025 en Nanning

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:18

El Ayuntamiento de Palencia participa en la 22 Exposición Internacional China-ASEAN (Caexpo), que se celebrará del 17 al 21 de septiembre en Nanning, capital de Guangxi, China, con cinco empresas como la cafetera SEDA, Cárnicas DAMMA, Quesos Cerrato, Aceitunas Josango y la cooperativa Agropal. Invitado a la Exposición de Ciudades Hermanas, Palencia aprovechará esta plataforma global para destacar su relevancia como nodo logístico y promocionar su tejido empresarial. La participación busca resaltar la conectividad estratégica de Palencia y las oportunidades de inversión que ofrece la ciudad.

Caexpo, con más de 4.000 participantes internacionales, reúne a los 10 países de la Asean (Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam), China y Sri Lanka como país socio especial en 2025. Con una audiencia estimada de 600 millones de personas, el evento representa una oportunidad única para proyectar el potencial económico y cultural de Palencia en el mercado asiático.

