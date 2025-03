Cien familias piden más expertos en los centros para los niños con altas capacidades

Esta misma semana, la asociación de Altas Capacidades (AACC) de Palencia inscribía a la familia número 100 como socia en una organización joven pero con ... una importante andadura y que no ha dejado de crecer desde su fundación en septiembre del año 2022, cuando apenas una decena de miembros habían aunado fuerzas para concienciar sobre estas necesidades especiales.

A lo largo del año 2024, la agrupación ha organizado 110 actividades tanto en la capital palentina como también en la provincia. Todo un avance para la asociación que encabeza Carolina Liedo, madre de dos niñas con AACC. Al igual que ella, el resto de miembros de la junta directiva son también padres de menores que presentan este nivel de aptitudes mayor.

Durante estos meses, la entidad ha incorporado formaciones con una psicóloga especializada que está formando tanto a los más pequeños como también a los mayores ya que es necesario que tanto los progenitores como sus hijos tengan la información que cada uno precisa acerca de las AACC y todo lo que implica.

«Queremos que los niños empiecen a tener herramientas de gestión, sobre todo emocional, que es uno de los temas más importantes», explica Carolina Liedo, quien también está trabajando junto al resto de miembros por informar y divulgar las necesidades que estos niños presentan, sobre todo, en los centros escolares, donde aún hacen falta muchos más recursos.

Los niños lo que más necesitan es un espacio en el que poder estar entre iguales, que se reconozcan sin sentirse juzgados

Por eso, Liedo señala que «estamos trabajando mucho para formar a los nuevos profesores, a los profesores del futuro, ya que estamos intentando crear un vínculo con la universidad para que podamos trabajar en ambos sentidos. Para nosotros es algo muy importante ya que cuanto más formado esté el profesorado en altas capacidades, mejor están nuestros niños en el aula».

De igual forma, también se están realizando cursos de formación así como mesas informativas que les están uniendo a otras entidades de la provincia para aunar así fuerzas. Actualmente, sus reivindicaciones pasan por la incorporación de más personal en los equipos de orientación para que haya una mayor detección de estas AACC.

«Dependemos mucho del colegio, del profesorado y de que el tutor observe, vea y que quiera ayudar y acompañar a los niños para cuidarlos desde la parte educativa. Por eso, nuestra reivindicación siempre va a ser que haya más personal, porque cuanto más personal haya, antes va a llegar ese acompañamiento», destaca la presidenta.

La asociación agradece la visibilidad que en el último año ha ganado pasando de 70 familias a 100, una cifra bastante importante teniendo en cuenta el número de niños que hay en la provincia. Esto demuestra que cada vez hay más detecciones y que el papel de organismos como el suyo en estos casos es crucial.

De hecho, este crecimiento tan rápido en el último año ha provocado que los espacios de los que disponen se hayan quedado pequeños ya que el número de usuarios no deja de aumentar. Por eso, solicitan que se les pueda ceder un lugar de mayor dimensión en el que realizar las actividades que llevan a cabo.

«Estamos muy contentos, sabemos que estamos llegando a la gente a través de las redes y a través de todo lo que hacemos pero aún hay mucha gente que ni siquiera ha sido detectada», agrega. Cuando una familia es informada de que su hijo tiene AACC comienza un camino en el que la información y el acompañamiento es crucial para ellos.

Acompañamiento integral

Y específica, «tenemos una comisión de acogida donde lo único que se hace es eso, acoger y escuchar qué necesidades tienen, qué buscan, qué necesitan y en qué fase están. También hay quien llega con la sospecha pero todavía sin saberlo de forma segura. Entonces, la primera recepción es una acogida, que se quieren asociar, bienvenidos».

Por el contrario «si no se asocian, seguimos estando aquí. Al final no todo el mundo se puede unir por la razón que sea o no es su momento. Hay veces que viene gente tan desesperada, tan necesitada que dicen es que yo voy a apuntar ya, no sé ni lo que hacéis ni lo que no, necesito acompañamiento. Pues eso, acompañar, sostiene Liedo.

Cabe destacar, además, que muchos niños que cuentan con una detección de AACC también presentan un Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Es decir, tienen lo que se conoce como una doble excepcionalidad.

«La mayor necesidad de las familias, de la parte adulta, de la familia, pues esa tribu, ese grupo de apoyo, de bienvenida, ese círculo de protección casi sagrado en el sentido de no juzgarnos y de respetarnos. Esa es la parte más del adulto y lo que busca. Cómo acompañar mejor a su hijo», destaca la presidenta.

Por parte de los niños, lo que más necesitan es un lugar en el que poder estar entre iguales, donde se reconozcan como personas sin ser juzgadas, sin ser señaladas y donde se les respete tal y como son. De esta forma, los más pequeños pueden ir tejiendo relaciones y amistades que más tarde dan como resultado grupos de trabajo conjunto.

A la entidad han llegado socios que a través de la detección de sus hijos han podido ser detectados también como personas con AACC. Esto sucede cuando comienzan a identificar en sus vástagos rasgos muy similares a los que ellos han tenido y de esta forma se dan cuenta de que la forma en la que ellos están en el mundo es parecida a la suya.

Este viernes 14 de marzo se ha conmemorado este día para dar visibilidad a las necesidades personales, emocionales e intelectuales de las personas que tienen esta condición y, por eso, la asociación palentina ha organizado una semana repleta de actividades especiales para miembros de su entidad así como para el público general.

El pasado lunes se ha realizado un 'Screening' en el Ceas de Pan y Guindas y un programa especial en Radio Aguilar mientras que el miércoles ha sido el momento de disfrutar de un Escape Room en el Ceas de Puentecillas. Este jueves se ha llevado a cabo una formación en el Campus de la Yutera y este viernes se instalará una mesa informativa en la Calle Mayor.

El fin de semana será el momento de acudir a la sesión de cine de la película que se estrenó el viernes 'Wolfgang' en el Cine Ortega y hoy se realizará una jornada de divulgación desde las 10 de la mañana hasta el mediodía en el Lecrác, con la asistencia de Silvia Fernández Lozano, divulgadora y escritora, y Fede Fernández, psicólogo y divulgador también de AACC. Mientras, los niños podrán divertirse en los distintos talleres que se van a realizar de forma paralela a estas charlas.

La organización destaca la importancia de estas conferencias ya que una vez se ha realizado la detección, es importante saber cómo gestionar en el día a día de un hogar las emociones que se generan tanto por parte de los niños como también de los propios padres, quienes en muchas ocasiones no saben cómo gestionar de la mejor f