Chuchi Jorques y Marchena toman los mandos de los equipos de la capital

La preparación para la nueva temporada ya está en marcha en la capital palentina. Palencia Cristo y Palencia CF han echado ayer a andar con ... su primer entrenamiento del curso. Chuchi Jorques y Marchena han dirigido una primera sesión que precederá a otras muchas a lo largo de los próximos meses. La segunda etapa de Jorques ha dado comienzo en el Otero, mientras que los de Marchena se han ejercitado en Campos Góticos. Primeros ejercicios de preparación de cara a llegar con las mejores sensaciones y forma posibles a la primera jornada de Tercera, que será el primer fin de semana de septiembre.

El Palencia CF ha realizado su primera sesión con muchas caras nuevas. La principal, la de su nuevo técnico, Jorge Calvo 'Marchena'. «Estoy muy contento e ilusionado por la actitud de los chicos. Una primera toma de contacto para conocernos, explicar las ideas y tratar de transmitirlo sobre el campo. Hemos dispuesto de los veinte de plantilla, cuatro jugadores a prueba y un juvenil», expresó ayer el técnico.

El conjunto morado disputará este mismo sábado su primer amistoso, en La Balastera ante el Zamora de Primera RFEF. «Vamos a tratar de trabajar al equipo para llegar con las ideas claras al partido y sin quitar el foco a que nuestra preparación va encaminada a llegar a la primera jornada de Liga en las mejores condiciones posibles. Lógicamente todos queremos ganar y estamos trabajando para que se vea una versión reconocible», expuso Marchena.

En cuanto al mercado de fichajes, el técnico madrileño da casi por cerrada la plantilla, salvo alguna oportunidad que pueda surgir. «La idea era tener veinte futbolistas, pero sabemos cómo es el mercado. Podemos todavía firmar jugadores y si se da alguna buena oportunidad, estamos abiertos a movernos», señala.

Sobre la plantilla, destaca el regreso de Canario, que está llamado a ser el líder del proyecto. «Viene con la intención, ilusión y el hambre de liderar este proyecto y llevarlo a donde el equipo merece estar», afirmó el entrenador del Palencia CF.

El Palencia Cristo, por su parte, ha dado comienzo a la segunda etapa de Chuchi Jorques al frente del club. «Mucha ilusión por el trabajo de este primer día. Han sido unos meses de planificar y por fin llega lo que más nos gusta a todos», reconoció ayer el técnico palentino.

El Palencia Cristo disputará su primer amistoso la próxima semana. El miércoles 6 de agosto a las 11 horas en Paredes frente al Real Valladolid Promesas. Chuchi Jorques reconoció que decidieron no competir durante la primera semana, al no ser recomendable. «Hemos decidido no competir durante la primera semana porque la experiencia que tenemos en cuando a la preparación física es que no te recomiendan hacerlo esa primera semana», advirtió.

El cuadro morado sigue atento al mercado y planea al menos una incorporación más durante los próximos días, a la que podría sumarse alguna otra oportunidad de mercado. «Estamos todavía atentos al mercado en diferentes perfiles. Un extremo es una de nuestras prioridades. Si surge algo más que nos pueda cuadrar arriba o a nivel defensivo, veremos. Estamos muy contentos con los jugadores que hemos podido cerrar y el nivel que nos están aportando los juveniles», argumentó Chuchi Jorques.

La primera jornada será además muy especial para Chuchi Jorques, que regresará a la que fue su casa el curso pasado, Villaralbo. «El fútbol es caprichoso y el calendario ha traído esa visita a un campo donde he disfrutado tanto en la primera jornada. Tengo allí muy buenos amigos, pero durante los noventa minutos seremos enemigos», concluyó.