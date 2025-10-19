El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación de las jornadas de Cáritas. Lucía Burón Cabrero

El centro de acogida de Cáritas ha atendido este año a 117 jóvenes, un 10,4% más

El número total de personas apoyadas ha descendido un 4,7%, gracias al programa de acompañamiento de la organización solidaria

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Palencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:37

Comenta

'Sin hogar, pero con sueños. Y vida, derechos, emociones, esperanza'. Este es el lema escogido por Cáritas para la campaña de personas sin hogar ... de este año, cuyo día se conmemora el 10 de octubre. «Se trata de crear vínculos y redes, que es lo que realmente hace que las personas que se encuentran en la calle puedan ser parte de esta sociedad, que se sientan integradas, que se sientan aceptadas», afirmó la coordinadora de Cáritas Palencia, Nuria Andrés. Vincularse para transformar la situación de otros a través de la acción. En España, según recoge el Instituto Nacional de Estadística había 28.552 personas sin hogar en 2022, lo que supone un incremento del 24,5% desde 2012.

