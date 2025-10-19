El centro de acogida de Cáritas ha atendido este año a 117 jóvenes, un 10,4% más

'Sin hogar, pero con sueños. Y vida, derechos, emociones, esperanza'. Este es el lema escogido por Cáritas para la campaña de personas sin hogar ... de este año, cuyo día se conmemora el 10 de octubre. «Se trata de crear vínculos y redes, que es lo que realmente hace que las personas que se encuentran en la calle puedan ser parte de esta sociedad, que se sientan integradas, que se sientan aceptadas», afirmó la coordinadora de Cáritas Palencia, Nuria Andrés. Vincularse para transformar la situación de otros a través de la acción. En España, según recoge el Instituto Nacional de Estadística había 28.552 personas sin hogar en 2022, lo que supone un incremento del 24,5% desde 2012.

Andrés utilizó una frase del Papa Francisco para acompañar y hacer reflexionar sobre este terrible dato. «Vivimos en una sociedad que excluye a quienes no cumplen ciertos estándares, conocida como la sociedad del descarte y son las personas sin hogar las más afectadas». Uno de los factores determinantes para esta exclusión es el importe de la vivienda. En los últimos veinte años, el precio del metro cuadrado de vivienda protegida ha pasado de 906 euros a 1.022, lo que supone un incremento del 12,8%. Este encarecimiento, unido a la falta de disponibilidad, dificulta enormemente los procesos de salida del centro hacia una vida autónoma.

Desde el 1 de enero al 30 de septiembre, el centro de acogida de personas sin hogar de Cáritas Diocesana ha atendido a un total de 528 personas, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra ascendió a 554 personas, lo que supone un descenso del 4,7%. «Esta disminución no refleja una menor actividad del centro, sino un cambio en la forma de trabajar. En 2025 hemos reforzado los procesos de acompañamiento individualizado, dedicando más tiempo a cada participante para favorecer su recuperación personal y su autonomía», explicó, por su parte, la trabajadora social del centro de acogida Rosa Aguado.

A lo largo de este año se han beneficiado ya 42 personas, que han querido dejar la calle. Estos procesos implican itinerarios más largos, con un seguimiento más cercano y una intervención más profunda.

Para incrementar este acompañamiento, se reforzó el equipo de trabajo. Además, durante este año el centro, que cuenta con treinta plazas, no ha cerrado ni un día, con el objetivo de hacer un seguimiento y acompañamiento continuado, sin interrupciones. Dentro de los servicios que ofrece a las personas sin hogar destacan los recursos básicos y de primera necesidad como alojamiento y manutención diaria, aseo personal y lavado de ropa. Además, se desarrollan también acompañamientos en la atención a la salud física y psíquica, recuperación de habilidades y de capacidades personales y sociales básicas a través de diferentes talleres para favorecer su crecimiento personal. Otro punto importante es el trabajo de inserción sociolaboral, que se lleva a cabo en coordinación con el programa de empleo de Cáritas, y si fuese necesario, también se les acompaña en el proceso de solicitud de prestaciones o el acceso a otros recursos sociales.

«Cáritas ofrece en este centro un espacio físico y de calidad humana en el que se pueda prevenir o paliar su deterioro físico y problemas de salud, iniciar procesos de recuperación o rehabilitación personal si así lo desean y promover su vida autónoma con un estilo de vida normalizado, potenciando sus capacidades y su integración social», subrayó la trabajadora social del espacio de acogida para las personas sin hogar.

De los 528 contabilizados hasta el último día de septiembre, 16 acudieron al centro para disfrutar de un permiso penitenciario y no tener un alojamiento al que acudir. Además, también se han realizado acogidas de personas que, tras haber salido en libertad, no tenían dónde ir.

El número de mujeres atendidas en el centro se ha reducido desde las 64 de 2024 a las 45 de los tres primeros trimestres de este año, lo que supone una reducción del 29,7%. «A pesar de que el sinhogarismo se asocia comúnmente con hombres, las mujeres sin hogar enfrentan una exclusión social agravada y menos visible», argumentó Rosa Aguado, haciendo hincapié en la vulnerabilidad a la que se enfrentan como la violencia o la precariedad.

En el caso de los hombres, la variación ha sido menor, con un descenso del 1,4% pasando de 490 de 2024 a 483 este año. Al igual que se percibe el decrecimiento de cifras, gracias a la labor de acompañamiento y reinserción, lo que sí que se ha incrementado es el número de jóvenes que acuden al centro, que viven en la calle.

Y es que destaca un cambio significativo en los tramos de edad, con un aumento del 10,4% la población de entre los 18 y 35 años, pasando de 106 a 117 personas, de los cuales 105 son hombres y 12, mujeres. Se trata de una tendencia preocupante. «Cada vez son más los jóvenes los que acuden al centro, bien por causas personales como problemas de salud mental, adicciones o una situación migratoria, o por causas económicas, ya sea desempleo, altos costos de la vivienda, bajos ingresos...», analizó la trabajadora social del centro.

Aunque el tramo de edad que más personas sin hogar acumula en el centro de Palencia es de 35 a 65 años, con 377 personas (348 hombres y 29 mujeres), una cifra que ha decrecido –al contrario que la de jóvenes– con respecto al año pasado, que ascendía a 409. El resto de usuarios se sitúa en mayores de 65 años y llega a las 34 personas (tres menos que el año pasado, que se situaba en 37).

En cuanto a la nacionalidad de las personas atendidas, en los últimos nueve meses ha aumentado el numero de personas extracomunitarias, con un crecimiento del 17,8% pasando de 135 a 159 usuarios, mientras que disminuye el numero de españoles, con una bajada del 9,9%, pasando de 344 a 310. Además, también se reduce el grupo de comunitarios no españoles en un 15,7% (de 70 a 59).

E programa de actividades de la campaña de personas sin hogar de Cáritas arranca el martes 21 con la interpretación de la obra de teatro 'Semillas de libertad' del grupo La Salle en el teatro Ortega a las 19 horas. Las entradas se pueden recoger en la sede de Cáritas (plaza Carmelitas, 2). Dos días después, el jueves 23, el Paseo del Salón acogerá a las 18 horas el acto 'Sin hogar pero con sueños', que concluirá con una chocolatada con los asistentes y ya el sábado 25 habrá una jornada de puertas abiertas en el centro de acogida de personas sin hogar, durante toda la mañana en la calle Doña Juana, con una eucaristía a las 12 horas para finalizar con un ágape. A estas actividades se añadirán otras en el propio centro para las personas sin hogar como un campeonato de dominó, otro de cartas o de diana. «Y va a haber un momentito para poder encontrarnos, para poder relajarnos, para poder sentirnos cada uno», concluyó Nuria Andrés, coordinadora de Cáritas Palencia.