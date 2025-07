Causan daños en el proyecto artístico 'Se busca agua' de Boadilla de Rioseco

Mercedes Priero Melero ha formulado denuncia por los hechos vandálicos de que ha sido objeto su proyecto artístico colaborativo 'Se busca agua', que se inició ... en enero de 2023 en Boadilla de Rioseco en respuesta a la falta de agua potable en la red de abastecimiento de este municipio de Palencia. La instalación, bautizada popularmente como 'La cascada', ha contado con la participación de numerosos vecinos que han colaborado con materiales y trabajos diversos. Las garrafas de agua vacías son el material base del proyecto.

«Es una cascada hecha con garrafas de plástico en reivindicación de la falta de agua potable en el municipio. Se ha montado en las ruinas de un antiguo almacén privado y tenemos los permisos para ello. Hay una parte rotulada que se ha cubierto con spray y también han causado daños en un sofá que hay dentro hecho con garrafas de plástico. Fue el pasado 27 de junio y lo he denunciado ante la Guardia Civil», señala Mercedes Prieto Melero.

'La Cascada' de Boadilla de Rioseco y los daños en la instalación. El Norte

«En Boadilla de Rioseco no se suministra agua potable en la red desde noviembre de 2019, como recoge un acta de la Consejería de Sanidad de la Junta correspondiente a esa fecha, sin que sus habitantes fueran informados oficialmente de que no era apta para el consumo humano. Ante esta grave situación, en octubre de 2022 un grupo de vecinos solicitamos información al Ayuntamiento, y durante dos meses la medida consistió en trasvases de agua con cisternas desde una depuradora al depósito municipal que solo conseguían maquillar temporalmente los datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC). En enero de 2023, el Ayuntamiento decidió suministrar el agua mediante garrafas de plástico de un solo uso. En un Decreto de Alcaldía, se determinó entregar 15 litros por persona y semana, sin tener en cuenta las necesidades reales ni la población flotante, y se obligó a asistir presencialmente al reparto, que se realizaba durante dos horas a la semana, en horario laboral. No solo no se solucionó el problema del agua, sino que se creó otro por la generación de residuos de plástico procedente de las garrafas de PET de un solo uso. En ese momento se puso en marcha este proyecto participativo 'Se busca agua'», sostiene.

«En julio de 2023, un Decreto de Alcaldía cambió de nuevo el suministro a través de cisternas para el llenado de recipientes aportados por la población, ya que con la llegada de veraneantes los conflictos y el problema se agudizaron. Hasta la fecha, este es el modo de abastecimiento durante una hora a la semana», concluye.