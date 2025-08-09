El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Helena Aparicio, presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Palencia, prueba el código QR, ayer en la Catedral. Marta Moras

La Catedral y el Museo Diocesano rompen barreras y añaden explicaciones por lengua de signos

Los 23 códigos QR explican a través vídeos que se descargan en el móvil las principales obras y estancias de los dos monumentos de la Diócesis

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:44

Una voz masculina explica con lentitud y pronunciando cada palabra cómo se accede a la sala capitular de la Catedral de Palencia. «Es a través ... del coro y se trata del actual museo catedralicio y y está dividido en dos salas». Al mismo tiempo, una intérprete describe la misma estancia de la seo de San Antolín en lengua de signos y bajo su imagen se pueden leer los subtítulos. La Diócesis de Palencia, en colaboración con el Centro Cultural de Personas Sordas de Palencia y la Fundación La Caixa, ha abierto una nueva puerta al patrimonio para las personas sordas. Se trata de 23 códigos QR, repartidos entre la Catedral (11) y el Museo Diocesano (12), que muestran un vídeo con toda la información para acercar la cultura a todas las personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales
  2. 2

    Un autocar se estampa contra una casa en Chañe: «Fuencis, levántate que viene un autobús»
  3. 3

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  4. 4

    Una familia de Segovia lleva a juicio a Disneyland París por un día sin atracciones
  5. 5 El Barrio: menús caseros con más de 70 años de historia
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  7. 7 Un detenido en Valladolid por llevarse sin pagar un carro lleno de embutido valorado en 405 euros
  8. 8

    La covid repunta en verano y se espera un aumento de casos «preocupante» en septiembre
  9. 9 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  10. 10

    La firma tordesillana Dulces El Toro abrirá una tienda en un local de Cánovas del Castillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Catedral y el Museo Diocesano rompen barreras y añaden explicaciones por lengua de signos

La Catedral y el Museo Diocesano rompen barreras y añaden explicaciones por lengua de signos