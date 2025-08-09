La Catedral y el Museo Diocesano rompen barreras y añaden explicaciones por lengua de signos

Una voz masculina explica con lentitud y pronunciando cada palabra cómo se accede a la sala capitular de la Catedral de Palencia. «Es a través ... del coro y se trata del actual museo catedralicio y y está dividido en dos salas». Al mismo tiempo, una intérprete describe la misma estancia de la seo de San Antolín en lengua de signos y bajo su imagen se pueden leer los subtítulos. La Diócesis de Palencia, en colaboración con el Centro Cultural de Personas Sordas de Palencia y la Fundación La Caixa, ha abierto una nueva puerta al patrimonio para las personas sordas. Se trata de 23 códigos QR, repartidos entre la Catedral (11) y el Museo Diocesano (12), que muestran un vídeo con toda la información para acercar la cultura a todas las personas.

«Lo más importante es que una Catedral esté abierta a todo el mundo, pero abierta de verdad. La presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Palencia, Helena Aparicio nos hizo llegar que había una parte de la sociedad palentina y también de la que venga de otros lugares de visitas que no recibían explicación», afirmó este viernes el deán de la Catedral de Palencia, Dionisio Antolín. Los códigos que explican la seo de San Antolín detallan sobre la Catedral en general, sobre distintas capillas como la de San Jerónimo, San Pedro, del Sagrario, Mayor y de la Virgen Blanca, además del claustro, el coro, la cripta, la sala capitular y el trascoro. En total once espacios diferenciados y destacados del templo gótico, y tal y como anunció el deán de la Catedral, se irán extendiendo a más capillas. Este es solo el principio de una ruptura de barreras más amplia.

Los códigos QR con toda la información a través del móvil se sitúan en distintos paneles repartidos por los pasillos de la Catedral de San Antolín. «Es un día importante para la comunidad sorda palentina, porque gracias a proyectos como este, nosotros podemos sentirnos realmente integrados. Ahora mismo en la sociedad palentina hay dos nuevos espacios accesibles para las personas sordas», aseveró Helena Aparicio, quien agregó que estos vídeos explicativos no son solo para personas sordas, sino para cualquiera «que tenga alguna dificultad auditiva, que aunque no use la lengua de signos sí tiene hipoacusia. Y también para los que a través de la lectura pueden llegar a comprender los textos».

A golpe de móvil se abre la Catedral y el Museo Diocesano con sus más de 700 obras y más de 1.700 años de historia de Palencia. «Los dos centros culturales más importantes que tiene la Diócesis de Palencia en la capital, la Catedral en primer lugar, un foco cultural, referencial, histórico, de culto, porque es la Iglesia Madre, y después el Museo Diocesano, están ya abiertos a todos los palentinos», subrayó el delegado diocesano de patrimonio, José Luis Calvo.

El centro diocesano de arte, situado en el Palacio Episcopal, goza actualmente de doce códigos QR. El primero describe el Museo Diocesano y el segundo, el propio palacio, y luego se destinan al Manierismo, el calendario litúrgico, la pila bautismal de Valcobero, Pedro Berruguete, Las tablas de Pedro Berruguete, pintura gótica, retablo de Báscones de Valdivia y de las Santas Mártires, la capilla sixtina palentina y la sala 115, caminos de fe por Palencia.