Miguel García explica su situación a un conductor dentro de la campaña de la DGT para evitar distracciones al volante, este lues en la CL-615. Marta Moras

Las carreteras palentinas acumulan 7 fallecidos y 225 heridos en lo que va de año

La DGT realiza una campaña para evitar las distracciones al volante, culpables de una tercer parte de los siniestros mortales

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 7 de octubre 2025, 07:29

Las distracciones suponen la principal causa en un accidente de tráfico. Y no solo eso. Uno de cada tres siniestros mortales se produce por una ... distracción, por un despiste dentro del vehículo. Fue el primer factor en los siniestros al volante en Castilla y León del año pasado, presentes en el 38% de los accidentes mortales (43 casos de 112 fallecidos). La Dirección General de Tráfico ha organizado una campaña a nivel nacional, que arrancó este lunes y se desarrollará hasta el domingo, para controlar las distracciones sobre los conductores. En esta actividad, que pretende concienciar a los conductores y reducir los accidentes de tráfico, participa la Guardia Civil junto con la Policía Local de Palencia y de Aguilar de Campoo.

