Las carreteras palentinas acumulan 7 fallecidos y 225 heridos en lo que va de año

Las distracciones suponen la principal causa en un accidente de tráfico. Y no solo eso. Uno de cada tres siniestros mortales se produce por una ... distracción, por un despiste dentro del vehículo. Fue el primer factor en los siniestros al volante en Castilla y León del año pasado, presentes en el 38% de los accidentes mortales (43 casos de 112 fallecidos). La Dirección General de Tráfico ha organizado una campaña a nivel nacional, que arrancó este lunes y se desarrollará hasta el domingo, para controlar las distracciones sobre los conductores. En esta actividad, que pretende concienciar a los conductores y reducir los accidentes de tráfico, participa la Guardia Civil junto con la Policía Local de Palencia y de Aguilar de Campoo.

Además, a la vigilancia a pie de carretera se suman los medios automatizados de los que dispone la Dirección General de Tráfico, con 12 cámaras instaladas en las carreteras de Castilla y León a través de las cuales se puede constatar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras está al volante. Como en anteriores ediciones, la campaña se enmarca en la Operation Focus on the Road que desarrolla a nivel europeo la asociación RoadPol (European Roads Policing Network).

«Esta labor de concienciación es necesaria con los controles que están desarrollándose, así como con la instalación de diferentes cámaras de control automático para vigilar esa utilización de los vehículos. Eso es lo que se va a desarrollar en estos días», señaló este lunes el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, en el cruce de Husillos de la carretera CL-615, que une Palencia y Guardo, lugar donde comenzó a llevarse a cabo la campaña, informando a los distintos conductores a los que, además, se les realizaba la prueba de alcoholemia.

Manos al volante y vista puesta en la carretera. Sin más distracciones. «Toda aquella actuación que se distancie de esta pauta nos coloca a un paso de la distracción y por tanto a un paso de un accidente de circulación», advirtió el jefe provincial de Tráfico de Palencia, Fernando Alonso. La distracción es –sobre todo– un teléfono móvil, cualquier otro dispositivo, fumar o comer al mismo tiempo que se conduce o todo aquello por lo que el conductor deje de estar atento a la carretera y a la circulación. «Las distracciones de los conductores son probablemente el enemigo número uno de la seguridad vial», agregó.

Según los datos de la Encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de las carreteras (ESRA-2023), el 22,2% de los conductores españoles reconocieron realizar llamadas telefónicas sin usar manos libres en el móvil frente a un 58,6% que sí lo usó; además, un 24,7% de los conductores reconoció leer mensajes de texto y seguir redes sociales mientras iba al volante. Los conductores distraídos tienden más a dar volantazos, sus tiempos de reacción son más largos y no logran percibir información del entorno del tráfico.

Desde el 1 de enero, las carreteras de Palencia suman 7 fallecidos y 225 heridos en accidentes de tráfico. «En la mayoría de los casos, probablemente con algo más de atención y algo más de respeto en el desarrollo de la circulación, estas cifras serían mucho menores y esa es la labor de una campaña como esta, concienciar para evitar este tipo de circunstancias», aseveró el subdelegado del Gobierno.

'No corras. No bebas. No cambies de ruedas'. Ese es el duro lema con el que se pretende llegar a todos los conductores durante esta campaña, que cuenta un año más y desde 2007 con el apoyo de Aspaym (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas) y con el testimonio de Miguel García, quien fue víctima de un accidente de tráfico y lleva más de veinte años en silla de ruedas.

«Queremos concienciar a los conductores que escuchen su testimonio», resumió Eduardo Santiago, quien le agradeció su labor y su apoyo en esta campaña. Durante los controles que se lleven a cabo esta semana, la Guardia Civil detiene a los vehículos en un lateral o zona delimitada para practicar la prueba de alcoholemia y para que posteriormente Miguel García se acerque al vehículo, dé un folleto informativo sobre la campaña con datos y consejos para no distraerse al volante y narre su propia experiencia al conductor.

Un vehículo que va a 100 kilómetros por hora y tiene que frenar de repente recorre 28 metros si el conductor va sin distracciones. Si por casualidad está marcando un número de teléfono en el móvil en ese momento, la distancia de frenado aumenta hasta los 155 metros.

«Me llamo Miguel García, tengo 56 años y llevo 21 años en silla de ruedas por culpa de un accidente de tráfico que me produjo una lesión medular». Así se presenta a los conductores, que le escuchan atentos desde el otro lado de la ventanilla y le dan las gracias por su testimonio y sus consejos. Miguel García lleva el chaleco de la campaña, en el que tiene grabado el lema a su espalda: 'No corras. No bebas. No cambies de ruedas'.

«Estoy encantado de informar o de ayudar a la gente a concienciarse de que esto ocurre y que es verdad. Por ejemplo, he dado charlas en colegios para concienciar a los niños, que lo cogen mejor que los mayores. Y luego me ven por la calle y me cuentan que se lo han advertido a su papá o a su mamá. Les llega más a la gente joven que a la gente mayor», aseguró Miguel García este lunes.

Tres son los motivos de accidente más frecuentes: las distracciones, el alcohol y la velocidad excesiva. A través de esta campaña que se desarrolla durante toda esta semana se recuerda a los conductores que tienen que parar cada dos horas o cada 200 kilómetros en trayectos largos y que hay factores que influyen en el cansancio como el hambre, las comidas copiosas, la mala ventilación del coche o el alcohol, las drogas u otros fármacos.