La carrera de autos locos visibiliza la Semana de la Movilidad en Palencia Coches sin motor, con dirección, frenos obligatorios y participantes con casco y guantes como imprescindibles, protagonizan la iniciativa

El público observa el paso de un participante en la carrera de autos locos de Palencia.

El Norte Palencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:25 Comenta Compartir

La carrera de Autos Locos regresó este domingo al Cristo del Otero en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible. Tras la gran respuesta a la convocatoria de la primera edición del año pasado, la cita ha sido también un éxito este año. El evento, con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, del Grupo Oregón y la organización del Club Atletismo Cuatro Cantones, presentó varias novedades. El recorrido fue más largo, con un circuito de al menos 600 metros (unos 200 metros más que el año pasado), superando el campo de fútbol del Cristo del Otero.

La carrera contó con tres categorías: infantil (hasta 12 años), popular y profesional. En cada una hubo premios al vehículo más original, al de mejor diseño y, en el caso de la categoría profesional, al más rápido, y en el caso de infantil y popular, un premio al mejor equipo temático. En total, se repartieron 1.500 euros en premios.

Además, los participantes pudieron disfrutar de una segunda bajada grupal conjunta de todos los concursantes, en grupos pequeños. Desde la organización, el presidente de Cuatro Cantones, Mariano Calvo, animó a las peñas, agrupaciones de amigos y colectivos a diseñar y construir sus vehículos de inercia, recordando las normas básicas: coches sin motor, con dirección, frenos obligatorios y cumplir medidas de seguridad como el uso de casco y guantes.

Con todas esas premisas, se otorgaron dos premios del Club Atletismo Saborea Cuatro Cantones de agradecimiento a Master Oregon y Agencia de Desarrollo Local. En la categoría de no profesional, con premio de 100 euros a la carrera y regalo, resultó clasificado Cali Golf; en segundo lugar, Mecánicos Espaciales; y en tercero, La Industria.

El premio al mejor equipo temático, con trofeo y 200 euros, el premio fue para 'Los mamarrias' (Cazafantasmas); el galardón al mejor diseño, trofeo y 200 euros, al 'Los Varilla' (Submarino del Río Carrión); el premio al vehículo más original, con trofeo más 200 euros, a E.T.

En categoría profesional, trofeo más 200 euros, al participante más original, premio que recayó en 'Astronautas; al mejor diseño, 'Moradito'; y al más rápido, por segundo año consecutivo, a 'Bala verde'.

La creatividad tomó las calles con la II Carrera de Autos Locos, en el Paseo y la carretera del Cristo del Otero, un evento participativo y divertido con vehículos no motorizados.

La Semana de la Movilidad concluye este lunes, en el Día Europeo sin Coches con la tradicional Bicicletada MoviSoP 2025, que reunirá a ciclistas en un recorrido urbano circular de 10 kilómetros con salida y llegada en la Plaza de la Inmaculada.