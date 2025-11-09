Carla Gallardo, sexta española en el Cros Internacional de Itálica

El Conjunto Arqueológico de Itálica volvió a transformarse este domingo en el gran escenario del campo a través internacional. En su inconfundible circuito, entre ruinas ... romanas y un ambiente multitudinario, la campeona olímpica Winfred Mutile Yavi impuso su ley para conquistar una nueva edición de esta referente cita.

En ese exigente contexto, con un nivel altísimo y ritmos de carrera endiablados desde el primer metro, la palentina Carla Gallardo firmó una actuación sólida que la llevó hasta la undécima posición absoluta y sexta mejor española, con un tiempo de 31:50 sobre los 9.229 metros de recorrido. La atleta de Puma llegaba con muchas ganas a la cita, consciente de que Itálica era un test clave para calibrar su estado de forma de cara a sus deseos de poder estar en el próximo Campeonato de Europa de campo a través que se disputará en Lagoa (Portugal) el próximo 14 de diciembre.

La prueba arrancó con el guion habitual y esperado. El grupo de africanas se marchó en solitario prácticamente desde los primeros compases, marcando un ritmo inasumible para el resto. Por detrás, el bloque de españolas trató de mantener la referencia, con Carla Gallardo asumiendo la iniciativa y tirando del grupo nacional durante buena parte de la primera mitad de la carrera.

A falta de dos vueltas, el ritmo se intensificó. María Forero, reciente campeona de Europa sub-23 de 5.000 metros, lanzó un cambio que rompió el grupo de españolas y acabó por seccionar la carrera nacional. La onubense logró abrir hueco y se marchó en solitario hacia una magnífica quinta plaza final (31:07), siendo la mejor española de la jornada. Tras ella, Barreiro y Robles completaron el podio nacional, mientras que Carla Gallardo no pudo aguantar ese ritmo. Por delante, la campeona olímpica Yavi ofreció un auténtico recital, cruzando la meta en 28:58, seguida por Jepkemei (29:36) y Amebaw (29:37).

Para Carla Gallardo, la cita sevillana suponía el inicio de su temporada de campo a través, poniendo sobre la mesa su candidatura de cara a ese próximo europeo de cros. Con el deseo de repetir después de estar el año pasado en el Europeo de Antalya, donde fue vigésimo segunda y segunda mejor española.

Los deseos de Carla Gallardo de estar en ese Europeo de Cross en Lagoa (Portugal) a mediados de diciembre obligarán a priori a la palentina a volver a correr en campo a través durante estas próximas semanas. El calendario nacional presenta grandes oportunidades para la atleta de Puma, con citas como el Cros de Soria (16 de noviembre) o el de Atapuerca (23 de noviembre).