La capital confía en acercarse a finales de año a los 100.000 visitantes españoles

Alcanzar la cifra de 100.000 visitantes procedentes de otras provincias españolas a finales de año resultaría un hito histórico. Pero se trata de una ... aspiración más cercana de lo que parece. Los datos de turismo en la ciudad de Palencia recogidos durante los nueve primeros meses del año apuntan a esa dirección, por lo que, si se mantiene la tendencia anual, la capital palentina puede cerrar 2025 con unos registros muy próximos a esa cifra redonda de los 100.000 visitantes españoles.

Las perspectivas que tiene el propio Ayuntamiento de Palencia así lo indican también, según ha reconocido el concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, durante la presentación de la propuesta promocional con la que la ciudad acudirá a la próxima Feria de Turismo Interior (Intur), que se celebrará de este jueves hasta el próximo domingo, 16 de noviembre, en Valladolid.

Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a los que hizo referencia el edil de Turismo, reflejan que el número de visitantes registrados en Palencia hasta finales del pasado mes de septiembre se elevaba ya a 85.160 personas, de las que los españoles sumaban 69.030, por 2.068 extranjeros. «Probablemente vamos a cerrar el año en torno a unos 25.000 ó 30.000 viajeros más en la ciudad, que es un hito histórico y creo que es una suerte y una alegría poder contarlo», manifestó Francisco Fernández, quien destacó además la consolidación en el nivel de permanencia en la ciudad de los visitantes. «Nuestro objetivo cuando llegamos al Ayuntamiento era posicionar a Palencia en esa estancia media en dos pernoctaciones por viajero, algo que ya se logró el año pasado. Ahora el objetivo es sostenerlo y lo vamos haciendo. Estamos actualmente en 2,15 o 2,12 noches de media y creemos que en octubre, noviembre y diciembre se va a conseguir sostener esa estancia media por encima de las dos noches, que era el objetivo con el que llegamos aquí. Se está cumpliendo y hay que trabajar para mantenerlo en el tiempo, que es lo que creo que genera esa oportunidad de riqueza económica para la ciudad, que la gente no solo venga a Palencia, sino que permanezca en la ciudad», manifestó el concejal de Identidad Cultural.

Francisco Fernández señaló que los datos estadísticos se comprueban fácilmente con un simple paseo por las calles de Palencia, en las que, según destacó, resulta sencillo encontrar grupos de turistas y excursiones en cualquier momento del día. «Es muy fácil encontrarlos por la calle, y el 'feed back' que los grupos de turismo nos devuelven es buenísimo, el que nos devuelven las informadoras turísticas es excepcional y creo que el boca a boca está moviéndose muy bien», señaló, al tiempo que reconoció, sin embargo, que también es importante mantener activas las campañas promocionales de la ciudad en aquellos territorios que aportan más visitantes. «Debemos seguir insistiendo en las campañas enfocadas a potenciar las pernoctaciones, pensadas para aquellos sitios estratégicos que pueden atraer a más gente. Madrid, País Vasco, Cantabria o Asturias, fundamentalmente, porque son zonas desde donde se puede venir fácilmente y quedarse. Ahí hemos focalizado, aunque también el año pasado lo hicimos sobre Barcelona, en las estaciones de metro y, bueno, vamos a seguir desarrollando esa dinámica de aquellos lugares en los que nosotros creemos que están esos viajeros que si descubren Palencia se van a emocionar, se van a enamorar y se van a sorprender, aquellos viajeros que creemos que además van a permanecer», señaló en referencia clara al eslogan con el que el Ayuntamiento de Palencia acudirá a Intur: 'Palencia, sorprende y enamora. Palencia está de moda'.

Porque bajo esta frase, la Concejalía de Identidad Cultural y Turismo quiere englobar todos los atractivos de la ciudad, enfocados principalmente en la belleza de su patrimonio histórico, pero también con el atractivo que supone su gastronomía. Por ello, en la oferta que presente Palencia en la feria de Intur destacará fundamentalmente la promoción del nuevo sello gastronómico que ha comenzado a impulsar la Asociación de Cocineros de Palencia bajo la denominación de 'La Cocina de la Bella Desconocida', y que ha sido creado para dar a conocer algunos de los platos típicos de la gastronomía local, que son además reconocidos por su identidad palentina.

«Queremos posicionar la marca de la riqueza culinaria en la mente del consumidor y del visitante, no solo a nivel local, sino proyectándola hacia el reconocimiento que merece a nivel nacional», ha explicado el concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, al tiempo que ha puntualizado que «nos acompañará en ferias de turismo como esta porque, a través de este sello, estaremos vendiendo nuestros productos de la mejor forma posible allá donde se acuda, pero también a quien venga a la ciudad a visitarnos y probarlos». Concretamente, será en la jornada del domingo, 16 de noviembre, cuando los asistentes a la feria tengan la oportunidad de degustar raciones de patatas a la importancia.

El concejal, que insistió reiteradamente, en el crecimiento del turismo en la ciudad, señaló también que se continuará con la promoción mediante otro tipo de campañas que ya han tenido impacto, como la divulgación a través de grandes comunicadores y generadores de contenido como Paco Nadal, Jiaping Ma, Viajera Cinefila o Beatriz Barrio o de programas televisivos como 'Lo sabe, no lo sabe'. También resaltó el crecimiento en otro formato turístico, como la organización de congresos, el denominado turismo 'MICE', «que ha materializado que cerca de 4.000 personas hayan pasado por alguna de las instalaciones que la ciudad tiene habilitadas para celebrar reuniones y eventos y de sectores tan variados como el sanitario, el editorial o los viajes».