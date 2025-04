«La canción de Melody para Eurovisión es un cañón»

La víspera del Día de Castilla y León, el parque del Salón de Palencia acogerá la actuación de Miss Caffeina, la banda madrileña de pop ... electrónico integrada por Alberto Jiménez (voz), Sergio Sastre (teclados, guitarra y sintetizador) y Antonio Poza (bajo eléctrico) que en 2026 cumplirá dos décadas en el panorama musical. El concierto, que se incluye en el calendario de actividades programadas por la Fundación Valores de Castilla y León con motivo de la conmemoración de la fiesta autonómica, comenzará a las 22 horas. Una hora antes, saltará al escenario el grupo palentino Stereograce, telonero de Miss Caffeina. Jiménez (Talavera de la Reina, 1984) anuncia que este mismo año saldrá a la luz su nuevo trabajo, del que aún no puede adelantar nada y que computará el sexto álbum de la discografía de la formación tras 'Imposibilidad del fenómeno', 'De polvo y flores', 'Detroit', 'Oh long Johnson' y 'El año del tigre'.

–¿Qué canciones no faltarán en el repertorio del concierto?

–Esta gira que presentamos como Festival de Verano 2025 y que que nosotros llamamos de coña la de los 'Greatest hits', como dicen los grandes artistas, será nuestra antesala a la salida del nuevo disco y en el concierto de Palencia cantaremos las canciones más conocidas de toda nuestra discografía, ls que espera escuchar la gente.

–Su banda cumple el próximo año dos décadas en la música.

–¡Mucho tiempo! Aunque, no sé si será por creernos menos veteranos, marcamos nuestra fecha de inicio cuando sacamos nuestro primer disco largo, 'Imposibilidad del fenómeno', en 2010. Pero ya han pasado casi veinte años desde que nos conocimos, nos juntamos y comenzamos a ensayar y componer nuestras canciones. No somos conscientes de que hayan pasado dos décadas. El salto más importante de nuestra trayectoria llegó en 2016, con 'Detroit', donde se incluye 'Mira cómo vuelo', nuestro gran 'hit'. Fue como si recogiéramos los frutos de todo lo sembrado hasta la fecha. Ese momento nos cambió la vida y, a partir de ahí, ya pudimos vivir exclusivamente de la música.

–En ese devenir, ¿en algún momento pensaron tirar la toalla?

–En algún momento, cada uno por separado, ha pensado en tirar la toalla por diferentes motivos. En los inicios se nos hacía cuesta arriba compatibilizar el trabajo oficial con la música. Era desesperante trabajar de lunes a viernes y dedicarnos a la música los fines de semana. Nos descolocaba y no sabíamos realmente a qué nos dedicábamos. En esa época hubo momentos de flojeo, pero, una vez ya consolidados, si lo hemos pensado alguna vez, ha sido por cansancio, pero no ha durado ni un segundo porque nos dedicamos al trabajo más maravilloso del mundo y es lo que más nos gusta.

–Habrán vivido historias apasionantes...

–Muchísimas. Es un trabajo tan vocacional y con tanta dedicación que los tres hemos vivido experiencias inolvidables. Construir una vida en la música, con todos sus prismas, componer, tocar, viajar, conectar con el público…, nos ha reportado vivir con mucha intensidad y adrenalina sensaciones y emociones que han pasado rapidísimo. Todo lo que hemos vivido los tres se refleja en nuestra música y en los directos.

–Ya tienen en capilla el sexto trabajo. Adelántenos algo sobre el nuevo disco.

–Ya está grabado, tiene título y tenemos muchas ganas de que el público lo escuche, pero no puedo adelantar nada. Los tres coincidimos en que es nuestro mejor disco; aunque suene a tópico, no siempre hemos tenido esa intuición. Y no contiene demasiados temas. Hemos intentado ser concisos para que fuese el típico disco corto que te apetece poner otra vez después de escuchar la última canción.

–Ya afianzados en el panorama musical, de repente, deciden presentar candidatura al Benidorm Fest del año pasado.

–Ya nos lo habían propuesto los dos años anteriores, pero no nos veíamos ahí y, quizás, teníamos algunos prejuicios, pero una vez que nos presentamos y seleccionaron nuestra canción, 'Bla bla bla', la experiencia fue increíble desde el primer momento. Lo disfrutamos mogollón y, pasado un año, cada vez que lo recordamos, lo hacemos con mucho cariño.

–¿Ha felicitado a Melody tras su elección como representante de España en Eurovisión 2025?

–Este año fuimos a ver la final del Benidorm Fest, pero llegó muy tarde a la fiesta posterior y no pudimos acercarnos a ella. Pero allí el momento de su elección se vivió con mucho 'power'. Melody cantó su canción, 'Esa diva', muy entregada y demostró que era una candidata potente para ganar, como así sucedió. Su canción, que se aleja de lo que podemos componer nosotros, me parece un cañón y su estribillo es muy pegadizo.

–¿Qué música escucha en casa?

–Fui adolescente en los 90 y creo que en esa etapa es cuando empiezas a descubrir la música que te gusta. En mi casa tiro mucho de la música de los 90. Soy fan de The Cramberries, The Cardigans y superfán de Madonna. Escucho pop y rock de esos años y, también, mucho pop actual español y de mujeres, como Paula Cendejas y Belén Aguilera, que me parecen increíbles.