El campus constata que las mujeres ganan presencia en las carreras de Ciencias

Avanzar hasta la igualdad de género en el ámbito de las ciencias. También en la tecnología y, cómo no, en la investigación. Se trata de ... algo crucial para construir un futuro mejor, para incrementar el desarrollo económico del mundo y para crecer en el progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se cumplió una década de esta conmemoración de la ONU y treinta años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, donde tuvo lugar la cuarta Conferencia Mundial en septiembre de 1995.

El Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible (iuFOR) de la Universidad de Valladolid, centra su investigación en la Ciencia Forestal, la Gestión Sostenible de Ecosistemas y los Recursos Naturales. Creado en 2009 con el objetivo último de convertirse en centro de referencia en Gestión Sostenible Multifuncional de los Sistemas Forestales para el sur de Europa y la Cuenca del Mediterráneo, cuenta con 111 profesionales, 52 mujeres y 59 hombres (el 46,8% de presencia femenina).

De todos los miembros que lo componen, la mayoría se encuentran en Palencia, un total de 83, mientras que en Soria y Valladolid trabajan 22 y 6, respectivamente. Y del total de la plantilla, más de la mitad se dedican a la investigación, con 46 miembros de personal docente investigador permanente, 27 investigadores predoctorales y postdoctorales, 21 personal de administración y servicios y 17 estudiantes de programas de doctorado. «Es verdad que cada vez se ven más mujeres en los puestos de relevancia y en cargos, pero no siempre ha sido así. Lo que pasa es que asumimos roles y muchas veces las cabezas visibles son compañeros», afirma Celia Herrero, secretaria y coordinadora de la Comisión Económica del iuFOR, además de miembro del grupo de mujeres del iuFOR, que se formó hace cinco años y cuenta con una decena de participantes.

«Nuestra línea es trabajar caminando hacia la igualdad porque queremos visibilizar el papel de la mujer en las distintas instituciones y los distintos roles dentro de la universidad y dentro del mundo científico», sentenció. Este grupo se reúne semanalmente y organiza distintas actividades como jornadas, concursos de microrrelatos, charlas en centros escolares o exposiciones. «El objetivo es mostrar quiénes somos, quiénes estamos en el iuFOR y quienes somos las investigadoras, para que cuando el alumnado y el resto de profesorado nos vea por los pasillos sepan que somos científicas del iuFOR», agregó.

Desde que este grupo de acción comenzó hace un lustro se ha ido modificando su línea de trabajo con el objetivo de llegar a la gente joven. «Hemos variado el formato inicial de mesa redonda, donde hemos entrevistado a bomberas, ingenieras o científicas aquí en la universidad porque necesitan formatos más ágiles, menos reflexivos y también más visuales», remarca.

Por este motivo se han involucrado en el Congreso Forestal Nacional que se celebrará en Gijón en junio con una exposición de mujeres que trabajan en el bosque, que está realizando la Generalitat de Catalunya, pero impulsada por el CSIC, con la unidad asociada que es el iuFOR y el CIFOR-NIA. La muestra está centrada en mujeres catalanas, pero desde aquí se dirige el videoforum y se hará un acto en el campus de Palencia para que los estudiantes sepan qué se va a mostrar en esa exposición y puedan dejar su opinión. «En la anterior edición, hace cuatro años, hicimos un árbol y la gente expuso sus limitaciones, sus obstáculos o barreras que había tenido como mujer en el sector agrario», subrayó.

Cada vez más mujeres deciden optar por estudiar carreras de ciencias o de investigación, atraídas por la profesión, por las salidas y por la formación en sí. «Ha cambiado mucho en los últimos años, desde la época en la que yo estudié, que había como mucho un 10% de alumnas. Ahora depende mucho de las especialidades y también de los cursos, pero hay años en los que pueden ser el 50% o más», analiza Luis Miguel Cárcel, director de la Escuela Superior de Ingenierías Agrarias del campus de La Yutera. «Cada vez hay más profesoras que profesores, estamos muy igualados. Yo creo que está compensándose. Sí que es cierto que hay carreras que, por lo que sea, llaman más la atención, y lo mismo sucede con las asignaturas», agregó Cárcel.

El papel de las mujeres cada vez es más activo y también más importante en la investigación. «Van destacando cada vez más mujeres en la investigación. Eso es algo natural, cada uno estudiamos lo que queremos o lo que podemos y decidimos. Ahora mismo tenemos total libertad para escoger una carrera u otra», afirma.

Dentro de los estudios de la Escuela de Ingenierías Agrarias, el director del centro universitario reconoce que «las mujeres se matriculan, sobre todo, en carreras como Industrias Agrarias y Agroalimentarias. Y yo creo que ahora hay más en Forestales casi que en Explotaciones, y también en el Máster de Calidad de Alimentos», analizó.

Por su parte, la investigadora del iuFOR y miembro del grupo de mujeres del instituto, Irene Ruano, señala que «nuestro sector, el forestal y agrario, está muy masculinizado y las aulas también». Hace hincapié en el efecto tijera de los gráficos de mujeres en el mundo de la investigación. «Vemos en las gráficas que las mujeres son mayoritarias en las fases primeras de la investigación, cuando son predoctorales, pero cuando son doctor senior, profesoras investigadoras titulares o catedráticas, otra vez la tijera». Sobre el motivo, argumenta que «hay pocos estudios de esto, pero se ve que hay un momento clave, la maternidad, y también las cargas familiares, porque los cuidados siguen siendo de las mujeres cuando los padres enferman y se hacen mayores».

«También hay una clave del síndrome de la impostora, que es que a las mujeres nos cuesta coger los cargos porque no nos sentimos capaces, entonces el techo de cristal está ahí y cuesta mucho romperlo porque la inercia te lleva a pensar que tú no eres capaz de hacer las cosas. La vida no nos permite dedicar todas las horas que dedican los hombres a crecer laboralmente, así que estamos en la misma inercia que hace veinte años», concluyó.