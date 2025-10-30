Una campaña de entrevistas para promocionar el comercio local

El Norte Palencia Jueves, 30 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palencia ha lanzado una iniciativa para poner en valor a los comercios de todos los sectores de la ciudad. A través de breves entrevistas en vídeo, los negocios podrán compartir su historia, experiencias y los valores que los hacen únicos.

Como señala la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, con esta acción, la Agencia de Desarrollo Local «refuerza su compromiso con el impulso del tejido empresarial palentino. El comercio local no solo genera empleo y actividad económica, sino que también forma parte esencial de la vida de los barrios, creando vínculos entre vecinos y ofreciendo un trato cercano y personalizado que las grandes superficies no pueden igualar. La iniciativa busca, además, mostrar la capacidad de innovación y resiliencia de los negocios palentinos ante los nuevos retos del mercado».

Los establecimientos interesados podrán destacar aspectos como las ventajas de comprar en el comercio local, su proceso de adaptación a las nuevas tendencias y desafíos, así como los beneficios y servicios que ofrecen a sus clientes.

La participación se realizará a través de una entrevista corta y amena, que se publicará en el portal de Internet Impulsa Palencia (www.impulsapalencia.com). Desde la Agencia de Desarrollo Local se insiste en que se trata de una oportunidad para dar a conocer los comercios, conectar con nuevos clientes y fortalecer la presencia en la comunidad.

El plazo para la inscripción de comercios permanece abierto, y cualquier negocio interesado puede apuntarse en la dirección electrónica : https://bit.ly/47KOSjx. «No importa tu sector: alimentación, moda, hostelería, servicios o cualquier otro. Todos los comercios palentinos tienen cabida en esta iniciativa», se recuerda desde la Agencia de Desarrollo Local.