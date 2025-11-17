La campaña de control de vehículos de transporte escolar se salda con 37 infracciones

El Norte Palencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:02 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia, dentro de la campaña especial de control y vigilancia del transporte escolar, controló la semana pasada un total de 32 vehículos de los que transportan a diario a alumnos de todas las edades a los distintos centros educativos de la ciudad. En total, fueron identificadas 37 infracciones de distinta índole, pero destacando en especial las relativas a la señalética obligatoria que deben exponer este tipo de vehículos tanto en el exterior como en el interior.

Un inspector de Carreteras y Transportes de la Junta de Castilla y León ha participado en estos controles, cuya institución es la encargada de tramitar las denuncias cursadas.

La Policía Local de Palencia destaca el alto grado de cumplimiento de la completa normativa relativa al transporte escolar por parte de las empresas y autónomos que trabajan con este colectivo. Sirva como ejemplo del compromiso de las empresas de transporte por subsanar las deficiencias, ya que en el primer día de la campaña se detectaron un tercio del total de las infracciones totales y en los días sucesivos fueron de nuevo inspeccionadas y corregidas.

«Campaña tras campaña, las deficiencias detectadas son menos y de menor gravedad», destacan desde la Policía Local.

Temas

Policía Local de Palencia