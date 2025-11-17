Nueva campaña de la Policía Local para reducir las infracciones con los patinetes

Un patinete aparcado delante de un subterráneo, por los que tienen prohibida la circulación

El Norte Palencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:02 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia desarrollará a lo largo de esta semana una campaña especial de vigilancia y control de vehículos de movilidad personal (VMP), también conocidos como patinetes eléctricos. El objetivo es concienciar y hacer cumplir la normativa vigente a todos los conductores de este tipo de vehículos, cada vez más habituales en las calles. Desde el Ayuntamiento se recalca que las reclamaciones ciudadanas relativas a conflictos con usuarios de VMP son cada vez habituales, «por lo que es necesario hacer de nuestras vías lugares cada vez más seguros», según se recoge en un comunicado del Consistorio.

Los agentes prestarán atención al cumplimiento de todo lo que tenga que ver con el uso de estos vehículos, desde los lugares por los que circule, hasta si el conductor está bajo los efectos del alcohol, pasando por el número de ocupantes o la utilización de teléfono móvil.

Ampliar

Esta es la segunda campaña especial de vigilancia de este año, tras la que se realizó en marzo, y que permitió identificar más de 80 infracciones.

El incumplimiento más habitual fue el de circular por la acera, con casi un 50% de las denuncias, seguido del uso del teléfono móvil o los auriculares mientras se conduce (14%), así como no respetar los semáforos (10%).

Temas

Policía Local de Palencia