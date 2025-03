Cambios en recorridos, ornamentos en los pasos y refuerzo musical, principales novedades para la Semana Santa

José María Díaz Palencia Jueves, 27 de marzo 2025, 18:15 Comenta Compartir

No se plantea una Semana Santa de cambios profundos, dado que se mantiene el mismo número de procesiones de los últimos años y no se ... incorpora ninguna nueva imagen. Sin embargo, esto no quiere decir que el programa de la Pasión palentina no incorpore un nutrido listado de novedades, que fundamentalmente afectan a los recorridos de algunos de los desfiles procesionales, los ornamentos que lucirán algunos de los pasos y al acompañamiento musical con el que las cofradías quieren dar una mayor realce a sus actividades.

De hecho, este aspecto vinculado a los sonidos de la Semana Santa es uno de los que más ha sido destacado por el presidente de la Hermandad de Cofradías de Palencia, Ricardo Fernández, durante la presentación oficial del programa, que una vez más se ha desarrollado en el salón de plenos del Ayuntamiento, con el respaldo de las administraciones públicas (han faltado en esta ocasión los representantes de la Diputación debido a que se celebraba en el mismo momento el pleno de la corporación provincial). Ricardo Fernández ha ido desgranando las novedades que presenta cada una de las nueve cofradías penitenciales de la ciudad y ha incidido en el esfuerzo especial que se ha hecho este año para reforzar las procesiones con la participación de bandas de cornetas, agrupaciones sinfónicas y coros. Así, ha señalado que este año se estrenarán en los desfiles palentinos la Banda Sinfónica de Cigales, la Camerata Vocal Bella Desconocida, el Coro Capilla Clásica de la Catedral, la Banda de Música Comarcal de la Agrupación Musical Baltanasiega y la Agrupación Musical de la Cofradía del Huerto de Medina del Campo. A estos conjuntos se unirán también las bandas de las cofradías palentinas y de otras hermandades de Burgos o Valladolid, que ya han participado en años anteriores. Ampliar Cubo de cristal en el exterior de la Plaza de Abastos que servirá como punto de información, con los programas de este año apilados para su distribución. Marta Moras Por su parte, el concejal de Cultura y Fiestas, Francisco Fernández, que ha querido destacar la importancia de la Semana Santa como motor turístico de la ciudad, ha explicado que el compromiso del Ayuntamiento con el programa de la Pasión se refuerza este año con la cesión a la Hermandad de Cofradías del antiguo bar exterior de la Plaza de Abastos, edificio que se conoce popularmente como 'cubo de cristal', para la instalación del punto de información al visitante, que hasta ahora se ha venido colocando en una caseta de madera en la parte posterior de la Casa Consistorial. El nuevo emplazamiento se sitúa en un espacio situado estratégicamente en el centro de Palencia, muy próximo a algunos de los edificios más emblemáticos de la capital. La apertura se ha fijado para el 9 de abril, un día antes de la celebración del pregón inaugural de la Semana Santa, que este año será pronunciado por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello. «Se trata de uno de los momentos más bonitos del año en Palencia, porque la Semana Santa es una celebración en la que se integra toda la ciudad», manifestó Francisco Fernández. Asimismo, según explicó, se han programado en colaboración con la Hermandad una serie de visitas guiadas a las sedes de las Cofradías, con el fin de que pueda conocerse su amplio patrimonio histórico artístico. Estas rutas se desarrollarán las mañanas del Jueves y del Viernes Santo, con precios de 5 y 3 euros. Se plantea a modo de los 'free tour' que pueden encontrarse en otras ciudades y el objetivo es recorrer la sedes de las nueve hermandades penitenciales, en donde será recibidos por los cofrades que actuará como anfitriones para explicar a los visitantes todos los detalles vinculados a su cofradía. «Serán tres semanas en las que la ciudad girará en torno a la Semana Santa como gran referente cultural y espiritual, donde las administraciones públicas no podemos dejar de potenciar», aseveró la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, quien lamentó que el esfuerzo del pasado año por televisar las procesiones se viese «truncado» por la lluvia. Por ello, insistió en que para este año se tiene previsto incidir promocionalmente en un «debe» que tiene la ciudad de Palencia con comunidades autónomas muy próximas y en las que no se han divulgado suficientemente los atractivos de la Semana Santa de Palencia. En cuanto a las novedades que anunció el presidente de la Hermandad, figuran los cambios en los recorridos de las dos procesiones del Sábado Santo. la Del Dolor volverá a integrarse en el desfile de la Soledad, aunque lo hará en Antonio Maura. Mientras, los cofrades de la Soledad, que irán recogiendo a lo largo de su itinerario al resto de imágenes marianas para encontrarse en la plaza de la Inmaculada, donde los actos concluirán con el encendido del cirio pascual, lo que dará paso la Vigilia en la Catedral. Porque, tal y como explicó Ricardo Fernández, en esta ocasión, se le quiere dar un gran protagonismo a la seo, como homenaje a la celebración del Año Jubilar, lo que implica la organización de actos especiales en el interior de la Catedral. En este sentido, la Hermandad de la Misericordia ha previsto el encuentro de las cofradías en la plaza de la Inmaculada, en donde se celebrará el Jubileo de la Esperanza antes de la procesión. Y también la Hermandad de la Piedad traslada hasta el interior de la seo el quinto misterio de la Corona Franciscana, que se reza durante la procesión del Sábado de Pasión. Este desfile retrasa también su horario hasta las 18:45 horas e incorpora también un acto en la capilla del Santo Sepulcro, que fue sede histórica de la Cofradía de San Francisco. Cambia también el nombre de la procesión nocturna del Jueves Santo, que pasa a llamarse 'Quinta Angustia. Recuerdo y Perdón', que se configura como un homenaje a los difuntos. Por ello, se organizará un acto especial en la plaza de San Francisco, en donde los penitentes podrán poner velas dedicadas a los seres queridos fallecidos. Se irán leyendo uno a uno todos los nombres, para lo que se entregarán previamente. Muchos de los recorridos se refuerzan también con actuaciones musicales por parte de diferentes coros o con homenajes a los difuntos. Entre las mejoras ornamentales, destacan los nuevos varales del paso del 'Lignum Crucis', las andas renovadas de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la nueva aureola de coronación de Nuestra Señora de la Piedad, o el renovado hábito de Nuestra Señora de los Ángeles, que estrena también manto, además de renovarse los faldones de las andas. Otra de las novedades será la incorporación de la imagen de Jesús de Medinaceli a la procesión del Indulto, mientras que La traición de Judas, que desfila en El Prendimiento del Martes Santo, desfilará también en el Vía Crucis del Miércoles Santo.

