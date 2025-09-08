El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Matrimonio desaparecido en Ampudia. El Norte

Palencia

Buscan a un matrimonio nonagenario desaparecido de la residencia de Ampudia

Salieron este domingo del centro y no han regresado, según informa el Ayuntamiento de la localidad a través de un bando móvil

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:45

La Guardia Civil busca a un matrimonio con edades en torno a los 90 años tanto el hombre como la mujer que han salido este domingo de la residencia de Ampudia y no han regresado. De su desaparición ha informado el Ayuntamiento de la localidad a las 00:26 horas de este lunes a través de un bando móvil.

La desaparición del nonagenario matrimonio coincide en el día con el hallazgo sobre las 19:20 horas de este domingo de José Díez Treceño, de 67 años y natural de Saldaña, en la CL-613, entre las localidades de Grijota y Villaumbrale, después de que un día antes desapareciera de la residencia de Perales en la que vive.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado continúan además con la búsqueda activa de otras dos personas desaparecidas recientemente en Palencia.

Se trata de Mari Cruz Marcos Cítores, de 67 años, que fue vista por última vez el 4 de agosto en la capital y su rastro se perdió tras salir a dar un paseo, y de George D. R., de 46 años, desaparecido el 26 de agosto en Venta de Baños.

