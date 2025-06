Boadilla del Monte quiere construir el Cristo más grande de España por encima del de Palencia

El Cristo más alto del mundo

A pesar de la lucha de Boadilla por construir su gran Cristo éste no sería el más alto del mundo ya que con 37 metros se queda muy lejos del que ostenta este récord: 'Jesucristo el Salvador' en la colina Sibeabea, Sumatra, Indonesia, con una altura de 61 metros domina el pintoresco lago Toba, en Indonesia. Esta fue inaugurada hace un año y superó al famoso Cristo Redentor de Río de Janeiro y a otras estatuas. No obstante, es importante mencionar que existen debates sobre cómo se mide la altura (si incluye o no el pedestal), lo que a veces genera confusión y clasificaciones diferentes.