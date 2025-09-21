El Becerril rescata un punto en Almazán cerca del final

El Becerril estrenó su casillero de puntos en la tercera jornada gracias a un penalti transformado por Pablo en el minuto 89 que le dio ... un empate de mérito en el campo del Almazán. Tras un primer tiempo gris, en el que el conjunto palentino apenas se asomó por el área local, la reacción tras el descanso le permitió rescatar un punto y mostrar una imagen de solidez que no había tenido en las dos primeras citas de la competición.

Almazán Varea; Losi, Ayoub (Óscar, min. 90), Isla (De Frutos, min. 46), Víctor; Junyent, Marcos Gil, Hugo (Albitre, min. 75); Ebri, Ibra y Hame (Villanueva, min. 64). 1 - 1 Becerril Sevi; Adrián Pérez (Carlos García, min. 63), Mark, Sierra, Arranz; Pablo, Simal, Amado (Caminero, min. 79), Diego Martín (Monte, min. 46); Isma y David (Bonalde, min. 63). Goles: 1-0 Ebri (min. 16). 1-1 Pablo, de penalti (min. 89)

Árbitro: Nehme Escudero (Ávila). Amonestó a los locales Losi, Marcos Gil y Óscar, y a los visitantes Bonalde y Sierra.

Incidencias: La Arboleda.

La primera parte estuvo marcada por el dominio del conjunto soriano, que encontró con facilidad los espacios en la medular. El Almazán inclinó el campo con un fútbol más directo y vertical, mientras que el Becerril sufría para hilvanar jugadas y no encontraba salida clara con el balón. Los locales se adelantaron pronto: superado el cuarto de hora, Ibra desbordó por la izquierda y puso un centro medido al segundo palo que Ebri remató llegando desde atrás para abrir el marcador.

El guion cambió tras el paso por los vestuarios. El equipo palentino ganó metros, se asentó en la posesión y comenzó a disputar cada balón con mayor agresividad. El empuje encontró recompensa en los instantes finales. En el minuto 88, una mano dentro del área local fue señalada como penalti por el colegiado. Pablo asumió la responsabilidad desde el punto fatídico y batió al meta local con un disparo efectivo que estableció el 1-1 definitivo. El gol fue celebrado con rabia por el conjunto palentino.