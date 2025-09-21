El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pablo López, en una acción del partido. Agencia LOF

El Becerril rescata un punto en Almazán cerca del final

El conjunto de Francis Olea estrena su casillero tras tres jornadas disputadas

Luis Romera/ADG

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:41

El Becerril estrenó su casillero de puntos en la tercera jornada gracias a un penalti transformado por Pablo en el minuto 89 que le dio ... un empate de mérito en el campo del Almazán. Tras un primer tiempo gris, en el que el conjunto palentino apenas se asomó por el área local, la reacción tras el descanso le permitió rescatar un punto y mostrar una imagen de solidez que no había tenido en las dos primeras citas de la competición.

