El Becerril paga caro la falta de puntería ante el Júpiter tras el descanso

Al Becerril se le terminó una racha positiva de resultados por una apretada derrota a domicilio contra el Júpiter Leonés (2-1). La falta de ... puntería tras el descanso tuvo el negativo acompañamiento de un tanto local, el cual deshizo las tablas en el Municipal de Santa María del Páramo, refugio forzoso del filial de la Leonesa como consecuencia de las obras en el Área Deportiva de Puente Castro.

Pronto, a los seis minutos, llegó el primer tanto del encuentro. El local Marcos trazó una brillante acción individual en la que dribló a tres defensores y remató duro, Sevi despejó y Morante envió a la red el rechace. Arturo probó fortuna con un lanzamiento tímido tras recibir del propio Marcos. Casi 15 minutos necesitó el Becerril para sacudirse la presión.

Despertaron los visitantes con un zurdazo de Miguel desde la frontal del área que se escapó cerca de la cruceta. Pablo trazó un chute raso que Palomares atrapó. Isma conectó una volea que rozó la escuadra dentro de los mejores minutos de los futbolistas de Francis Olea.

Hacia la media hora, Pablo volvió al área local para cabecear, sin consecuencias, un centro del propio Isma. Un cabezazo de Amado obligó al portero a una intervención milagrosa sobre la línea de meta.

La justa recompensa al Becerril llegó en el minuto 36: Pablo recibió de Monte y empató de lanzamiento raso. El arranque de la segunda parte fue mucho más equilibrado.

En ese contexto, el local Arturo estuvo cerca de romper las tablas con un remate en el corazón del área pequeña que Sevi despejó cerca del travesaño. La segunda intentona del Júpiter estableció el guarismo definitivo. Un error de coordinación entre la zaga visitante, incapaz de leer el bote, y Sevi, que salió a destiempo, permitió un toque bombeado de Mario al fondo de la red a menos de 20 minutos de la conclusión.

Kuko y Álex Conde fueron los últimos revulsivos de Francis Olea por evitar la tercera derrota de la temporada. Un pase largo lo reventó Isma dentro del área contra la cara de Palomares, nuevamente salvador para los suyos. El Júpiter se defendió bastante bien e incluso tuvo la sentencia por medio de Arturo mediante un lanzamiento lejano que no encontró portería.

Fueron los últimos coletazos del reencuentro del Becerril con el amargor de la derrota. A los visitantes les faltó fondo físico ante la mejor preparación del filial de un equipo de Segunda División, la Cultural Leonesa.