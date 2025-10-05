El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La defensa del Becerril trata de impedir un ataque de los leoneses. Javier quintana-Factoría 9

Tercera RFEF

El Becerril paga caro la falta de puntería ante el Júpiter tras el descanso

Los palentinos no pudieron afrontar el mejor nivel físico que impusieron los leoneses en el tramo final del encuentro (1-2)

Miguel González. ADG

Santa María del Páramo

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:41

Comenta

Al Becerril se le terminó una racha positiva de resultados por una apretada derrota a domicilio contra el Júpiter Leonés (2-1). La falta de ... puntería tras el descanso tuvo el negativo acompañamiento de un tanto local, el cual deshizo las tablas en el Municipal de Santa María del Páramo, refugio forzoso del filial de la Leonesa como consecuencia de las obras en el Área Deportiva de Puente Castro.

