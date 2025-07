Las basuras tendrán una tarifa fija de 44,5 euros y otra según el consumo de agua

El coste anual del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos asciende a 3,85 millones de euros en la ciudad de Palencia, « ... y la obligación de los ayuntamientos es la de regular una tasa de cobro a los ciudadanos suficiente para hacer frente a ese coste», subrayó el concejal de Hacienda, el socialista Carlos Hernández, en el pleno que aprobó la ordenanza con el voto favorable del PSOE, Vamos Palencia e Izquierda Unida-Podemos.

A partir de enero de 2026, se tomará el consumo de agua como referencia de la parte variable que deberá pagar cada hogar. La tasa viene, según incidió el edil, a cumplir con la ley, y establece bonificaciones del 20% a las familias que no superen los 21.000 euros de ingresos al año, y la subida por el momento deja fuera a empresas y establecimientos mercantiles, «que van a seguir pagando lo mismo», explicó el concejal.

La cuota de la tasa de basuras será sustituida por una doble modalidad:una tasa fija y otra variable. La fija será de 44,56 euros para todos los domicilios, y además se gravará cada metro cúbico de agua consumido con una tarifa tipo anual de 0,35 euros por metro cúbico.

Tanto el equipo de gobierno, como Izquierda Unida y Vamos Palencia, que apoyaron la ordenanza, destacaron que es la manera más justa de medir cuánto 'contamina' una familia en cuanto al volumen de residuos que genera.

El 'basurazo', según tildaron tanto Vox como el Partido Popular esta ordenanza, fue duramente criticado por Sonia Lalanda, quien criticó que la subida se impute a los ciudadanos, a los que animó a presentar alegaciones e incluso a acudir al juzgado contra esta ordenanza.

Por su parte, Sergio Abril, quien defendió la postura del PP (al no poder asistir el portavoz, Víctor Torres, que acaba de ser padre, motivo por el que recibió las felicitaciones de toda la corporación), recriminó el cambio de voto de Vamos Palencia, socio de gobierno con el PSOE que el pasado mes de diciembre, cuando la ordenanza se planteó también en el pleno, se pronunció en contra y ayer a favor. El cambio del sentido del voto de Vamos Palencia se justifica, según explicó su portavoz, Marta Font, en las fechas, ya que al entrar en vigor en enero de 2026 la nueva tasa de basuras permite compensar esa subida «con la reducción del IBI que pedíamos. Ahora votamos sí porque planteamos que ambas figuras impositiva entren en vigor en 2026». La estrategia fue criticada por el PP y por Vox como «un cambio de cromos».

El PP estima que la nueva tasa podrá suponer hasta un 70% de subida para los palentinos y que la mayoría de los recibos se duplicarán al cabo de diez años respecto a las actuales cuantías. «El grupo popular no ha cambiado de opinión desde que se rechazó en diciembre. Tenemos los mismos argumentos, aunque el basurazo que hoy se nos presenta se parece poco al de hace siete meses», señaló Sergio Abril.

Ahí defendió el concejal de Hacienda el cumplimiento de la ley «para lo que hay que introducir un criterio objetivo, se supone que hay una correlación entre consumo de agua y generación de residuos, pero sin poderse medir exactamente por el momento el volumen de basura que sale de cada casa, tenemos que adecuar las tarifas de las tasas a los costes de los servicios, nada más, esto es política fiscal, esto no va del basurazo de Pedro Sánchez, eso son tonterías», señaló Carlos Hernández, quien a su vez repitió la intención del equipo de gobierno de bajar el IBI en septiembre, de reequilibrar el ICIO y la tasa de licencia urbanística, y de congelar todas las tasas de 2026. «Los servicios los pagan los ciudadanos, no podemos disfrazarlo como pretende la política del PP, esta es nuestra política fiscal, puede que no sea la mejor, pero sí la más clara y sincera», defendió.

En el apartado de mociones precisamente volvió a suscitarse la polémica por las tasas de basuras, ya que el PPpresentó una moción –que se aprobó con el voto en contra de los socialistas y la abstención de IU– para instar al Gobierno de España a modificar la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular con el objetivo de suprimir la tasa de basuras impuesta a los ayuntamientos. Los populares recriminan al Ejecutivo nacional el haber intentado «engañar a la ciudadanía» al afirmar que la nueva tasa correspondía a una directiva de la Unión Europea con la que se buscaba repercutir el coste de la gestión de residuos en los vecinos. «El basurazo es una imposición del Gobierno a los municipios, pues la realidad es que desde la UE no se obligaba a establecer ningún gravamen específico», subrayó el PP.

Recogida de papel y cartón

Por otro lado, salió adelante la propuesta del equipo de gobierno de delegar a la Junta de Gobierno Local la contratación del nuevo servicio de recogida de papel y cartón en la ciudad para tratar de acelerar los plazos y finalizar el deficiente servicio prestado actualmente por Urbaser. Solo Vox se abstuvo en este apartado para que se haga a través de la Junta de Gobierno Local la modificación del contrato con la empresa Palencia Deslumbra, que se encarga de la limpieza y de la recogida de las basuras, para que también asuma el vaciado de los contenedores azules de papel y cartón, ante el deficiente servicio que presta Urbaser, a la que se la ha abierto un expediente sancionador. El equipo de gobierno ha planteado que con la nueva empresa la recogida de estos contenedores será diaria, en lugar de hacerse cada dos días, como estaba fijado en el contrato anterior. No obstante, en los últimos días la empresa Urbaser, ante las presiones del Ayuntamiento, ha reforzado la plantilla de la recogida del papel y el cartón con personal de otras ciudades y con autónomos contratados.

También volvió al Pleno el debate el más de millón de euros en reconocimientos extrajudiciales, si bien el edil de Hacienda justificó que la mayor parte de esas facturas extra «sigue siendo esos contratos ya vencidos, y que siguen prorrogados y se están retrasando más de la cuenta», como la recogida de papel y cartón o el transporte urbano. El primero «se soluciona la semana que viene», y el del transporte urbano, espera que entre septiembre y octubre.