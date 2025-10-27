El Banco de Alimentos de Palencia se aferra a la gran recogida para atender a 2.000 usuarios

Con el eslogan 'Lo damos todo' y la imagen de varias personas sonriendo y mirando a la cámara se promociona la gran recogida de los ... Bancos de Alimentos de este año. La principal variación con respecto a ediciones anteriores es que se adelanta en el tiempo, ya que se desarrollará del 7 al 9 de noviembre, y normalmente se organizaba el penúltimo fin de semana del mismo mes, de noviembre. 'Gracias a ti, los Bancos de Alimentos podrán ayudar a más de un millón de personas en situación de pobreza alimentaria', continúan los carteles.

Un total de cuarenta supermercados de la capital y la provincia, a través de ocho cadenas diferentes (Alcampo, Carrefour, Eroski, Gadis, Mercadona, Dia, Lidl y Lupa) participarán en la campaña más fuerte e importante del año para la entidad palentina. Algunos han decidido incrementar los días de actividad, de ahí que en Alcampo se pueda participar desde el 7 hasta el 13, mientras que en Mercadona y Dia se desarrollará también a partir del día 7 y durará hasta el 16.

Un año más, ya se lleva haciendo así desde la pandemia, la recogida será en forma de donaciones económicas, lo que facilita posteriormente poder tener todos los alimentos que se necesiten. De ahí que los carteles informativos continúen con la frase 'Haz tu donación', en negrita y en mayúsculas.

«Que la donación sea económica es mucho más cómodo para nosotros para organizarnos y poder disponer de los alimentos que se van terminando», argumenta la secretaria del Banco de Alimentos de Palencia, Rosa Ortega. «Que se va acabando el aceite o la leche, que puede ser lo que más se consuma, pues pedimos más y podemos seguir repartiendo a las familias», agrega.

El año pasado –que participaron el mismo número de supermercados– se recogieron un total de 7.785 euros en las cajas de las tiendas, un pulmón de aire fresco en forma de donaciones para seguir apoyando con alimentos a las familias más desfavorecidas de Palencia. Estos casi 8.000 euros que se recaudaron en 2024 fueron unos 5.500 menos que los que se consiguieron el año anterior, en la cita solidaria de 2023, cuando se sumaron 13.323 euros en donativos. «Estamos muy agradecidos por la generosidad de los palentinos, que nunca nos fallan. Están las cosas muy difíciles y además hay muchas causas que apoyar», valora la secretaria de la entidad.

EN CIFRAS: 7.785 euros se recaudaron en la campaña de 2024, que se desarrolló a finales de noviembre

214 menores de edad están incluidos en los 1.947 usuarios que son apoyados por el Banco

Los clientes que acudan a comprar a alguna de las tiendas de estas cadenas podrán, en el momento de pagar, efectuar una aportación económica que se destinará de forma íntegra al Banco de Alimentos. «Nosotros lo que hacemos con ese dinero es comprar productos en el supermercado hasta que agotamos el saldo que se ha recaudado. El dinero aquí no viene, sino que se agota el saldo en el propio supermercado», afirma.

Esta cantidad económica donada queda reflejada en el ticket de compra. «A partir de 50 euros se puede hacer una desgravación, con certificado de donación. Solo tienen que venir a nuestra sede y aquí les hacemos el certificado para la declaración de la renta. O incluso por correo electrónico, si nos envían la fotocopia del ticket y le remitimos el certificado de la misma forma», argumenta Rosa Ortega, tratando de dar facilidades a las personas que apoyan la campaña del Banco de Alimentos.

La organización palentina ayuda a las personas que lo necesitan a través de 32 asociaciones, a las que han llegado los usuarios tras una valoración de los Ceas, que son los encargados de evaluar a cada familia y conocer las necesidades que tienen. Por este motivo, los repartos no se hacen directamente a las familias sino a estas entidades, que son las encargadas posteriormente de hacer llegar la ayuda alimentaria.

El número de usuarios se mantiene con respecto a los trimestres anteriores y se sitúa en 1.947 personas, lo que equivale a unas 280 familias. «No hemos subido ni bajado porque algunos se dan de baja, pero llegan otros. Esta misma semana hemos tenido tres familias que estaban ya dadas de baja y otra vez vuelven», señala. Dentro de los casi 2.000 usuarios a los que ayuda la entidad palentina, 214 de ellos son menores y, dentro de esta cifra, 28 son bebés (de 0 a 2 años).

Familias jóvenes con hijos

«No ha variado el tipo de perfil porque se mantiene y todo lo que entra es así. Se trata de gente joven con niños pequeños», analiza Rosa Ortega. Este cambio en los usuarios del Banco de Alimentos se produjo tras la pandemia, ya que antes se apoyaba fundamentalmente a personas de 45-60 años y no solían tener familia. «De gente mayor ahora mismo tenemos lo mínimo porque ha cambiado bastante el perfil desde el covid. Antes teníamos muchos mayores y solteros, pero ahora, sobre todo, se trata de gente joven, de unos 28 o 35 años, con niños pequeños a su cargo», reconoce Rosa Ortega, que subraya que, a pesar de tener trabajo, este no es a jornada completa o con un salario insuficiente para cubrir todas las necesidades mensuales y menos con los altos precios actuales.

La recogida de primavera de este año, que se desarrolló a través de 37 supermercados del 23 al 25 de mayo, recaudó un total de 3.776 euros entre todas las tiendas, poco más de la mitad del año 2024, cuando la cifra ascendió a 6.203 euros. A pesar de que en esta campaña, la anterior a la gran recogida, se consiguió menos que en la edición anterior, ha sido suficiente, junto con las ayudas alimentarias de las empresas y particulares, para atender a los usuarios hasta ahora. «Gracias a la última operación primavera, no estamos mal. Aún tenemos pasta, legumbre y leche, por lo que hasta la recogida podemos aguantar. De lo que peor andamos ahora mismo es de aceite, pero eso es lo normal porque se acaba rápido. Y también andamos algo escasos de alubia, pero para dar a las familias todavía me llega», reconoce.

Junto con todos estos alimentos, los palés de la sede palentina también almacenan actualmente café, mermelada o galletas. «Aún tenemos lo más básico y podremos aguantar hasta que podamos comprar ahora en diciembre», afirma.