Baltanás reivindica su tradición vitivinícola

Luis Antonio Curiel Palencia Domingo, 5 de octubre 2025, 19:27

La Asociación Cultural Barrio de Bodegas de Baltanás, con el patrocinio del Ayuntamiento de Baltanás y la Diputación de Palencia, organizó ayer la quinta edición del 'Día de Lagares en Baltanás. Elaboración tradicional del vino'. Una jornada que pretende divulgar el patrimonio subterráneo de la localidad y el buen hacer en la elaboración y conservación de los caldos en las bodegas. Días previos a la jornada, varios miembros del colectivo llevaron a cabo la vendimia tradicional en Herrera de Valdecañas, además de proceder a la descarga de la uva y a preparar el lagar para la fiesta.

La jornada 'De Lagares' se celebró en el lagar comunal La Tercia, actual Centro de Recepción de Visitantes al Barrio de Bodegas de Baltanás. Los actos comenzaron con la pisada de la uva y el prensado tradicional realizado con el castillo de madera utilizando la imponente viga de madera y la piedra que pesa más de 1.500 kilos.

Los asistentes pudieron degustar el mosto de la primera pisada, que hizo las delicias de todos los asistentes. Además, la Asociación Cultural Barrio de Bodegas de Baltanás preparó varios bonos para la degustación del vino elaborado por el colectivo el año pasado acompañado de queso y pan de la tierra. «Han sido muchos los vecinos y visitantes que se han acercado a conocer nuestras bodegas y se han quedado sorprendidos de este patrimonio singular. Además, han tenido la oportunidad de ver en vivo y en directo cómo se elabora el vino según el método tradicional, lo que constituye un atractivo especial para transmitir esta herencia que hemos recibido de nuestros mayores», señaló Julio del Río Velasco, presidente de la Asociación Cultural Barrio de Bodegas de Baltanás.

Durante la jornada, los asistentes pudieron comprobar cómo se realiza el castillo con vigas de madera para el prensado de la uva, siguiendo la herencia transmitida de generación en generación. Fue uno de los atractivos de la fiesta, que sorprendió a los numerosos visitantes congregados. Hoy será el turno de los alumnos del Colegio San Pedro, de Baltanás, que tendrán la oportunidad de conocer cómo se elabora el vino de forma tradicional. De hecho, el lagar estuvo decorado con distintas manualidades relacionadas con el vino preparadas por los propios alumnos.

Visitas guiadas

Otro de los reclamos de la jornada fueron las visitas guiadas que se realizaron por el Barrio de Bodegas, conjunto declarado Bien de Interés Cultural en el año 2015. Los asistentes conocieron esta arquitectura hipogea tan característica en el Cerrato y particularmente en Baltanás, al contar con 374 bodegas localizadas en varios niveles. Durante el recorrido, los participantes disfrutaron de elementos únicos como los lagares, puertas, humeros y chimeneas, descargaderos, cocinas y otros aspectos singulares que hacen que el conjunto sea único. Además de la visita al lagar comunal La Tercia, los asistentes recorrieron el barrio de Bodegas y visitaron varias instalaciones tradicionales. El público llegado de distintos puntos de la geografía nacional se quedó sorprendido de este patrimonio singular. Se da la circunstancia, además, que Baltanás pertenece a la Denominación de Origen Arlanza. Las visitas fueron realizadas por la alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente, que explicó con todo lujo de detalles el Barrio de Bodegas y todos los elementos que lo hacen singular y único.

Los baltanasiegos tienen claro que es fundamental el conocimiento de este patrimonio, tanto para los de dentro como para los que se sienten atraídos por la cultura vitivinícola, lo que permitirá transmitirlo en las mismas condiciones que lo han recibido de sus antepasados.

Las primeras referencias escritas encontradas hasta ahora en las que aparece citado el conjunto de bodegas de Baltanás datan de 1543, aunque todos los indicios datan el conjunto siglos atrás. Un espacio distribuido en dos cotarros con 374 bodegas y una extensión aproximada de 5 hectáreas. El cotarro más grande, el de El Castillo, cuenta con 305 bodegas y ocupa 4 hectáreas, ubicándose el resto de bodegas en la zona de Las Erillas. Todas las bodegas –a excepción de cuatro o cinco– están catalogadas y tienen su correspondiente ficha con la información sobre sus características y planimetría. Este conjunto crea un peculiar paisaje ubicado junto al núcleo urbano en el que las bodegas están excavadas en varios niveles superpuestos, llegando a seis niveles en algunas zonas. La investigadora Ana María Férrin defiende la tesis de que el arquitecto Antonio Gaudí se inspiró en los característicos humeros de las bodegas baltanasiegas para algunas de sus construcciones.

La celebración del 'Día de Lagares en Baltanás. Elaboración tradicional del vino' mantiene su apuesta por convertirse en un referente regional que permita difundir este patrimonio singular de la capital del Cerrato.