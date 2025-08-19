Baltanás contará con tres festejos taurinos en sus fiestas patronales

La Diputación de Palencia ha acogido este lunes la presentación de los festejos taurinos de Baltanás, que se desarrollarán los días 5, 6 y 7 ... de septiembre con motivo de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Revilla. Este año se celebrará el V Certamen Taurino Bodegas de Baltanás, haciendo un guiño al entorno privilegiado donde se localiza la Plaza de Toros y como reclamo para la promoción de un lugar tan singular que cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural. Albero Norte será la empresa encargada de su organización en colaboración con el Ayuntamiento de Baltanás.

Los festejos taurinos comenzarán el 5 de septiembre, viernes, con una novillada sin picadores a cargo de las promesas del toreo Alejandro Rubio, de Madrid, y Joaquín Manzur, de Guadalajara. Los novillos serán de la ganadería salmantina 'El Collado', de Martín de Yeltes. El plato fuerte de los festejos taurinos será el 6 de septiembre, sábado, con la celebración de un festival taurino para los matadores Carlos Doyague y Diego García (triunfador del año pasado que repite plaza en Baltanás), que lidiarán cuatro novillos de la prestigiosa ganadería salmantina 'Castillejo de Huebra'.

Al día siguiente, se celebrará el espectáculo ecuestre 'El arte de Andalucía a caballo', de Carmelo Cuevas, que contará también con carretones para los más pequeños. Todos los días habrá suelta de vaquillas para peñistas y aficionados.

Previamente a la presentación llevada a cabo en la Diputación de Palencia, el patio de gradas del Museo del Cerrato Castellano acogió un coloquio taurino dirigido por Pepe Estévez que contó con la presencia de Carlos Doyague, matador de toros palentino que estará presente en la feria de Baltanás; Carlos Carrillo, gerente de Albero Norte, y Patricia Casares, autora del cartel. Un acto que sirvió para dar a conocer el cartel de los festejos taurinos a los aficionados baltanasiegos.

«Las fiestas patronales de Baltanás siempre han estado ligadas a los toros y existe una buena afición entre los baltanasiegos, por lo que desde el Ayuntamiento nos hacemos eco del sentir de los vecinos colaborando con estos festejos taurinos. Contamos con el V Certamen Taurino Bodegas de Baltanás, que nos ofrece un buen cartel taurino que atraerá a numerosas personas a Baltanás, lo que les permitirá disfrutar de los toros y la hospitalidad de sus gentes», destacó Alejandro Camino, teniente de alcalde.

Por su parte, Carlos Carrillo, como organizador de los festejos taurinos, destacó la importancia de cuidar todos los detalles que envuelven a la fiesta nacional, desde la cuadrilla de alguacilillos hasta los areneros, pasando por el transporte de las reses y otros elementos que se esfuerzan por cuidar. La venta de abonos estará disponible a partir del día 23 de este mes en el Café-Bar Puertas, Café Plaza y La Despensa del Cerrato.