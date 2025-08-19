El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación de los festejos taurinos en Baltanás. Luis Antonio Curiel

Baltanás contará con tres festejos taurinos en sus fiestas patronales

Los días 5, 6 y 7 de septiembre se celebrarán el V Certamen Taurino, una novillada, un festival con Carlos Doyague y Diego García y un espectáculo ecuestre

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Baltanás

Martes, 19 de agosto 2025, 07:31

La Diputación de Palencia ha acogido este lunes la presentación de los festejos taurinos de Baltanás, que se desarrollarán los días 5, 6 y 7 ... de septiembre con motivo de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Revilla. Este año se celebrará el V Certamen Taurino Bodegas de Baltanás, haciendo un guiño al entorno privilegiado donde se localiza la Plaza de Toros y como reclamo para la promoción de un lugar tan singular que cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural. Albero Norte será la empresa encargada de su organización en colaboración con el Ayuntamiento de Baltanás.

