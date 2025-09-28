El Balonmano Fuentes Carrionas denuncia «actitudes inadmisibles» de un árbitro

El Club Deportivo Balonmano Fuentes Carrionas ha mostrado su «profundo malestar e indignación» por lo ocurrido durante el encuentro que disputó el sábado 27 de ... septiembre en el Pabellón Manuel Cadenas de Leganés, correspondiente a la primera jornada de liga frente al BM Leganés.

En un comunicado oficial difundido este domingo, la entidad denuncia que uno de los árbitros designados llegó a las instalaciones con apenas 15 minutos de antelación, incumpliendo los tiempos reglamentarios de preparación, y que además presentaba «síntomas claros de haber consumido alcohol», algo perceptible tanto para los equipos como para el público.

Según el club, durante el desarrollo del partido el colegiado protagonizó «actitudes impropias», como mantener conversaciones con jugadoras en pleno juego, mostrar pérdida de atención y llegar a expresar en voz alta frases como: «he venido aquí para pitar esta puta mierda de partido».

El comunicado añade que, pese a solicitarlo al finalizar el encuentro, estas incidencias no fueron recogidas en el acta arbitral. «Estos hechos suponen una falta de respeto hacia los equipos, jugadoras y aficiones, ponen en riesgo la seguridad de las deportistas y dañan la imagen de nuestro deporte», subraya el club guardense.

El Balonmano Fuentes Carrionas ha trasladado formalmente lo sucedido al Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Balonmano, solicitando que se investigue lo ocurrido y se adopten medidas para evitar que estas situaciones se repitan.

La entidad destaca que reafirma su compromiso con «los valores del respeto, la seriedad y el juego limpio, pilares fundamentales del balonmano y del deporte en general».