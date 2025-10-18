La Balastera se transformará en Halloween en una isla pirata plagada de fantasmas El Ayuntamiento traslada la fiesta dedicada al terror al estadio de fútbol para llegar a una mayor número de público

El Norte Palencia Sábado, 18 de octubre 2025, 12:30

El campo de fútbol de La Balastera se transformará el próximo viernes, 31 de octubre, en el epicentro del miedo y la diversión para albergar en sus instalaciones a seres de ultratumba y fantasmagóricos que camparán a sus anchas por el estadio. Este año, la fiesta de Halloween de Palencia tendrá como temática principal los piratas. A través de una ambientación terrorífica, las instalaciones recrearán escenarios inspirados en este universo: calaveras, una isla abandonada llena de tesoros, cementerios y hasta barcos fantasmas.

Así lo anunciaba esta mañana en rueda de prensa el concejal de Actividad Físico Deportiva y Salud, Orlando Castro, mientras explicaba que desde las 16:30 horas hasta la medianoche, se podrá disfrutar de una fiesta de Halloween diferente. «Dado el éxito que tuvo el año pasado en el parque Isla Dos Aguas hemos decidido repetirlo dándole un toque más terrorífico en los sótanos de la Nueva Balastera con un recorrido más nocturno. Es una actividad gratuita dirigida para todos los públicos, en la que se une lo recreativo con lo lúdico y deportivo creando un punto de encuentro para todos aquellos que les gusta disfrazarse en este día en un icónico espacio lleno de emoción y de sorpresas», apuntaba.

Concretamente, este evento organizado por el Patronato Municipal de Deportes en colaboración con el Club de Atletismo Saborea Cuatro Cantones, ofrecerá una experiencia única con la participación de profesionales disfrazados y maquillados, quienes se encargarán de ambientar y acondicionar el campo de fútbol y los sótanos.

De esta forma, la jornada estará dividida en dos franjas horarias: de 16:30 a 19:30 horas, dedicada a los menores de 9 años, con actividades lúdico-deportivas, y de 20:00 a 00:00 horas, donde los más mayores podrán disfrutar de un emocionante pasaje del terror que está recomendado para mayores de 10 años.

En este sentido, el presidente del CD Atletismo Saborea Cuatro Cantones, Mariano Clavo, comentaba que a lo largo del evento se instalarán varias carpas con atracciones de feria decoradas al estilo de Halloween, que incluirán lanzamientos de anillos a calabazas y brujas, el juego de la momia, el vampiro ciego, la calabaza y el fantasma volador y los bolos fantasmas. También se llevará a cabo un concurso de disfraces con premios para todas las edades.

Por su parte, la treintena de figurantes del pasaje del terror trasladarán a los asistentes al lugar más escalofriante que jamás hayan vivido, convirtiéndose en el campo de fútbol de La Balastera en protagonistas de una autentica película de terror pirata en la que vivirán el desembarco en una isla perdida llena de tesoros, atravesarán selvas repletas de animales, fondos marinos, cementerios, guerras de barcos piratas y tormentas, y un último tramo donde los más valientes deberán de atravesar diferentes desafíos. Para participar en esta sesión el acceso estará situado en la esquina de las puertas 2 y 3, ubicadas en las calles Portugal y Marta Domínguez.

Además, aquellos que quieran pasar una tarde divertida, podrán acercarse hasta la Plaza del Terror, para vivir una fiesta terrorífica disfrutando de la animación y de la banda sonora perfecta para este Halloween desde un camión escenario decorado especialmente para la ocasión. Todo ello, en un evento que contará con diferentes puntos de salida y servicios médicos por si hubiera que evacuar a alguna persona por ataque de nervios o cualquier otra cuestión.